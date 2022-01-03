KESK, TÜİK önüne siyah çelenk bıraktı

KESK üyeleri, açıklanan enflasyon verilerinin şeffaf ve doğru olmadığı iddiasıyla TÜİK binası önüne siyah çelenk bıraktı

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binası önünde toplandı. KESK üyeleri, açıklanan yıllık yüzde 36’lık enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak TÜİK’i protesto etti, siyah çelenk bıraktı.

“AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA BİR HAYATA MAHKUM ETTİLER”

KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır almış olduğumu zamlar aslında maaş artışı değil, TÜİK'in manipülatif enflasyon rakamlarına sabitlenmiş bir maaş düzenlemesinin bir sonucudur. Açıklanan bu veriler bizleri gerçeklikten uzak, açlık sınırının çok altında bir hayata mahkum etmektedir.

“RAKAMLAR YALAN, YOKSULLUK GERÇEK”

Bildiğimiz bir başka şey ise; ortada bir gerçek olduğu ve o gerçeğin rakamlarınız değil, yoksulluk olduğudur. Ayrıca biz kamu işçilerine verilen maaş zamlarının sadece hükümetle sarı sendikasının anlaşmasıyla belirlenmediğini; en az işveren kadar, hatta daha da fazlasıyla emekçilerin aldığı maaş zammını belirleyen kurumun TÜİK olduğunu göstermektedir.

TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Yapılan bu manipülasyonun yoksulluğu daha da büyüttüğünü, ekmeğimizi daha da küçülttüğünü görüyor ve bu durumun sorumlularından olan TÜİK yöneticilerini uyarıyoruz. TÜİK enflasyon verilerinin yerine, bağımsız kuruluşlarca hesaplanan gerçek enflasyonun maaş artışlarında kullanılmasını istiyoruz.”