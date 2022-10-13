Kılıçdaroğlu: PayPal yasağını kaldıracağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PayPal yasağını kaldıracağını ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağını belirterek, “Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye’deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz” dedi.

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ABD'nin Washington kentinde ziyaretlerini sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* “Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye'de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye'nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu.

“GİRİŞİMCİ GENÇLERİMİZİ ÖRSELİYORLAR”

* Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız.

“FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ”

* Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye'deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu.

“ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 99. YILI KUTLU OLSUN!”

* Kurtuluş Mücadelemizin karargâhı olan Ankara’yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara’nın Başkent Oluşu'nun 99. yılı kutlu olsun!”

SEÇİMLE GÖREVE GELEN TÜRKLER İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimle göreve gelen Türkler Tayfun Selen, Helen Gülgün Bükülmez ve Ajlan Kurdoğlu ile görüştü.

ALMAN MARSHALL VAKFI’NI ZİYARET ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Washington'da German Marshall Fund'u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldi.

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