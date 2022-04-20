Kinder Türkiye’den salmonella açıklaması

Salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın analiz zorunluluğu getirdiği Kinder ürünlerine yönelik Kinder Türkiye'den de açıklama geldi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu gelmesinin ardından Kinder Türkiye’den açıklama geldi.

Piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontrollerin yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir” denildi.

“Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19 Nisan 2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

‘TARAFIMIZCA İTHAL EDİLEN VE PİYASAYA SUNULAN…’

“İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının artırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad (alışılmış) bir uygulamadır.

Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

NE OLMUŞTU?

Salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa’da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye’de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamada, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyleTürkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirildi.

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapatmıştı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Salmonella analizi yapılacak Kinder markalı ürünler arasında Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder ve Mixed Patisserie PRA, vb. ürünler yer alıyor.

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