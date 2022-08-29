Kırtasiyede KDV yüzde 1’e indirilsin

Kırtasiyede yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanan KDV’nin yüzde 1’e düşürülerek enflasyon altında ezilen velilerin rahatlatılması isteniyor.

Başak KAYA

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Okullar açılıyor, öğrenci velileri kırtasiye ürünlerini nasıl temin edeceğini düşünüyor. Kurşun kalem bir liradan 4 liraya, 80 yapraklı bir defter 5 liradan 20 liraya çıktı. Okul çantası bin lira oldu.

Kırtasiyede yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e düşürülerek enflasyon altında ezilen velilerin rahatlatılması isteniyor. KDV halen kırtasiye ürünlerinde yüzde 18, defter, kalem, silgi gibi malzemelerde ise yüzde 8 olarak uygulanıyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yasa teklifi ile kırtasiye ürünlerinde yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istedi.

MASRAFLAR BÜYÜYOR

18 milyon öğrenci velisinin okullar açılırken yeni masraflarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kılıç, “Enflasyon ve hayat pahalılığı hızla artarken, veliler okulların açılacağı günü kara kara düşünmeye başladı. Okul kitapları ücretsiz olarak verilse de her öğrenci için okula başlamanın büyük maliyeti var” ifadelerini kullandı.

Yüzde 300'e varan artış

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, okul giderlerinde yüzde 80 ile yüzde 300 arasında değişen oranlarda artış yaşandığını kaydetti. Kılıç, “80 sayfalık defter 5 liradan 20 liraya çıktı. Kurşun kalem bir liraydı 4 lira oldu. 12'li sulu boya takımı 20 liradan 30 liraya yükseldi. Geçen yıl 400 liraya dolan okul çantası için bu yıl 1.000 lira oldu” dedi.