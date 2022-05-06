KÖİ projelerinde dünyada 3’teyiz

Kamu özel sektör işbirliği projelerinde Türkiye dünya liderliğine oynuyor. Dünya Bankası raporuna göre 2021’de 9.4 milyar dolarla Brezilya ve Çin’in ardından üçüncü sıradayız.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Dünya Bankası, 2021 yılında orta ve düşük gelirli ülkelerdeki kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) projelerini irdeleyen raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye 2021'de en çok KÖİ yatırımı yapılan ilk 5 ülke içinde yer aldı. İlk 5 ülke Brezilya, Çin, Türkiye, Hindistan ve Vietnam olarak sıralandı. Türkiye toplam 3 projeye 9.4 milyar dolar ile, 2021'de 76.2 milyar dolar olarak açıklanan global KÖİ proje tutarının yüzde 12'sine imza attı.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Raporda dikkat çeken bir rakam da ülkelerin imzaladığı KÖİ projesinin GSMH'lerine oranı. Globalde bu oran yüzde 0.26 iken Türkiye'nin imza attığı KÖİ rakamı GSMH'sinin yüzde 1.3'üne denk geliyor. Raporda Türkiye'nin dahil edildiği Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 2021'de 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandığı, bu rakamın son 5 yıllık 7.4 milyar dolarlık ortalamanın çok üzerinde bulunduğu ve artışta Türkiye'nin etkili olduğu ifade edildi.

BREZİLYA BİRİNCİ

KÖİ'de dünya liderliği 2021'deki 15.7 milyar dolarlık yatırım anlaşması ile Brezilya'da. Brezilya'da 36 KÖİ projesinin 24'ü yerel kaynaklarla finanse edildi. İkinci sırada yer alan Çin 10.6 milyar dolarlık yatırım ile 60 KÖİ projesine imza attı. Çin'de bu projelerin hemen hemen tamamı yerel kaynaklarla finanse edildi. Türkiye'nin ardından dördüncü olan Hindistan, 7.7 milyar dolarlık KÖİ projesine imza attı. Vietnam'da ise 2021'de 6.9 milyar dolarlık KÖİ projesi başladı.

Politika belirsizliğindeki keskin artış gelecekte görünümü bozacak

Dünya Bankası raporunda, “2021 yılında Türkiye 9.4 milyar dolarlık KÖİ projesine imza attı. Son 5 yılın bu en yüksek rakamına ulaşılmasında 8 milyar dolarlık Antalya Havalimanı projesi etkili oldu” denildi. Raporda Türkiye'de “politika belirsizliğindeki keskin yükselişin” önümüzdeki dönemde bölgedeki KÖİ görünümünü “muhtemelen bozacağı” ve Türkiye'nin borçluluğunda KÖİ nedeniyle artış olduğu yazıldı.