Konut fiyatlarındaki artış sürüyor: Kadıköy’de kiralık ortalaması 19 bin TL

Geçinemiyoruz Platformu'nun yayımladığı raporda, haziran ayında Kadıköy'de kiralık ilanların ortalamasının 19 bin 438 TL olduğu ve asgari ücretin altında sadece 13 daire bulunduğu görüldü.

Sözcü İstanbul

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Hayat pahalılığına karşı gerçekleştirdiği eylemleriyle bilinin sivil toplum örgütü Geçinemiyoruz Platformu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde konut fiyatlarındaki artışla ilgili rapor yayımladı.

Geçinemiyoruz platformunun hazırladığı Kadıköy Haziran Ayı Kiralık Konut Raporu'nda kiralardaki artışa dikkat çekildi.

KİRALIK ORTALAMASI 19 BİN TL

Bir internet sitesindeki ilanların karşılaştırıldığı rapora göre Kadıköy ilçesinde Haziran ayı itibariyle kiralık ilanların ortalaması 19 bin 438 TL oldu. 20 bin TL ve altı ilanların ortalaması ise 12 bin 892 TL.

‘EV SAHİPLERİ KAYIT DIŞI ZAMLARA YÖNELİYOR’

Geçinemiyoruz platformunun yayımladığı raporda şu ifadeler yer aldı:

“Haziran ayında kiracıları ilgilendiren en önemli gelişme Borçlar Kanunu'nda yapılan geçici düzenleme ile 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek konutlara ait kira sözleşmelerinde zam oranın yüzde 25'i geçemeyeceği oldu. Bu kararla mevcut kiracıların enflasyon artışından korunması hedeflendi.

AKP iktidarının 20 yıllık konut politikalarının sonucu olarak yaşananbu büyük konut krizinin bu önlemlerle çözülemeyeceği çok aşikar. Yüzde 25 zam sınırlamasının ardından ev sahiplerinin kayıt dışı zam gibi başka çözüm yollarına başvurduğu haberleri gelmeye başladı. Bu kararın ardından ev sahiplerinin mevcut kiracılarını çıkarma eğilimi de arttı. Kiracıların haksız tahliyelere karşı acilen korunması gerekmektedir.”

Atılacak adımlar konusunda da önerilerde bulunulan raporda, “Tek başına geçici çözümler ile alınacak kısa vadeli çözümler derhal bütünlüklü, kamusal konut politikalarıyla desteklenmelidir. Aksi takdirde atılan bu adımlar, yaşanan krizi daha da büyütecek bir noktaya getirebilir. İhtiyaca yönelik sosyal konut üretilmeden, inşaata, ranta dayalı konut politikaları terk edilmeden, temel insan hakkı olan konutlar yatarım aracı olmaktan çıkarılmadan barınma sorunu çözülemez” denildi.

‘4 BİN TL ALTINDAKİ TEK DAİRE 1+0 BAHÇE KATI’

Yapılan araştırmada Kadıköy ilçesinde 4 bin TL altındaki tek dairenin 3750 TL fiyatıyla 1+0, bahçe katı 30m2 bir daire olduğu belirtildi. Haziran ayı asgari ücreti (4253 TL) dikkate alındığında, asgari ücret altında sadece 2 daire ilanı bulunduğu belirtildi.

Temmuz ayı itibariyle açıklanan 5500 TL asgari ücrete göre ise sadece 13 daire ilanı bulunduğu bildirildi. Yapılan asgari ücret zammının Kadıköy'de tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin tüm maaşıyla dahi tek başına daire tutmasına hiç bir faydası olmadığı vurgulandı.

8 BİN TL ALTINDAKİ İLAN SAYISINDA AZALIŞ SÜRÜYOR

Yapılan araştırmada, nisan ayında 8 bin TL ve altındaki ilan sayısının 135 olduğu, Mayıs ayında yüzde 35 azalarak 88 ilana kadar gerilediği belirtildi. Haziran ayı itibariyle ise bu sayının 83'e düştüğü bildirildi. 5 bin TL ve altında ise sadece 11 adet kiralık daire ilanı bulunduğu açıklandı.

KİRALIK ODA 3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Öğrencilerin de yoğunluklu olarak yaşamayı tercih ettiği Kadıköy'de barınma sorununa dikkat çekilen raporda, “Kiralık daire fiyatlarının artmasıyla kiralık oda ya da paylaşımlı daire arayışına girenler için de durum hiç iç açıcı değil. Kiralık oda, paylaşımlı daire ilanları 3 bin TL'den başlıyor daha yukarıları tırmanıyor” tespitleri yer aldı.

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