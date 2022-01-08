Konut ve kira artışları Meclis gündeminde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dükkan, konut ve tarla kiralarında da ciddi artışa neden olan zamları, Meclis gündemine taşıdı. Kiralarda TÜFE ve ÜFE’ye göre yapılan zamların kiralık evde oturan dar gelirliyi, esnafı, iş insanını ve üreticiyi zora soktuğunu belirterek, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, konut, dükkan, işyeri ve tarla kiralarındaki artış ve bu nedenle oluşan mağduriyete dikkat çekti.

Zamların kiralara da yansıdığını söyleyen Gürer, “Esnaf dükkan kirası,çiftçi tarla kirası vatandaş ev kirası ödemekte zorlanıyor” dedi. Akaryakıta, doğal gaza, ulaşıma, gıdaya gelen zamlardan sonra 10 milyon insanı doğrudan ilgilendiren kiralardaki artışların da yaşamı olumsuz etkilediğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Esnaflar kiralık olarak kullandıkları iş yerlerinde artan kiralardan dolayı iş yerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Tarla kiraları çiftçilerin mağduriyetini artırıyor, iş insanları kiralık olarak kullandıkları yerleri terk etmek durumunda kalıyor. Bu nedenle kiralar konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, ÜFE ve TÜFE’ye göre yapılan zamlardan dolayı kiralarda meydana gelen artışlar nedeniyle çiftçinin, esnafın, iş insanının ciddi mağduriyet yaşadığına da dikkat çekerek, bu sorunların hafifletici önlemler alınması gerektiğini ifade etti.