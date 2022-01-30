Korku azaldı ama Bitcoin toparlanamıyor: O eşiği aşamadı

Kriptolarda kararsız seyir sürüyor. Yılbaşından bu yana yaşanan sert düşüşün ardından geçtiğimiz hafta 32 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin haftanın sonuna doğru 38 bin dolar seviyelerine döndü ancak kasımda gördüğü rekor seviyelere oldukça uzak. Bu sırada ABD'de Biden yönetiminin kripto paraları mercek altına alacağı öğrenildi. İşte kripto piyasasındaki son gelişmeler...

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (fed) toplantısının etkisiyle hafta içi 33 bin seviyelerine gerileyen ve bu sert düşüşün ardından hafta sonuna doğru 38 bin dolar seviyelerine dönen Bitcoin, rekor seviyelerinden hayli uzak.

Bitcoin kasım ayında tarihi rekorunu kırarak 69 bin dolar seviyelerini görmüştü. Lider kripto para o günden bu güne değerinin yarısına yakınını kaybetmiş durumda.

EŞİĞİ AŞAMADI

Hafta içi gerçekleşen sert düşüşün ardından hafta sonuna doğru toparlanma çabalarının sınırlı kaldığı Bitcoin bugün gün içinde 38 bin 500 doları gördü. Ancak lider kripto para 39 bin dolarlık eşiği bir türlü aşamadı.

Bitcoin 37 bin 900 seviyelerinde seyrederken Ethereum 2 bin 600 dolardan işlem gördü.

Hafta boyunca Bitcoin başta olmak üzere kripto piyasasında yaşanan düşüşte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası yönünde mesaj vereceği beklentileri etkili olmuştu. Piyasa Fed toplantısını fiyatladı ve para politikasının sıkılaşacağı beklentileri risk iştahını düşürdü.

KORKU DÜŞÜYOR

Fed toplantısının atlatılması sonrası haftanın son günlerinde piyasada bir miktar rahatlama gözlendi.

Risk iştahının düşmesi ise hem borsaları hem de piyasanın en riskli yatırım aracı olarak görülen kripto paraları etkiledi. Ayrıca Rusya’nın batılı güçlerle Ukrayna üzerine yaşadığı gerilim de risk iştahını düşüren bir başka gelişme oldu.

Bu sırada piyasadaki yatırımcıları tetikleyen ve hisse senetleri için ne kadar ödemeye istekli olduklarını belirleyen temel duygulardan ikisini ölçmek için geliştirilen Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi de yükselmeye devam etti. Endeks 23 Ocak’ta gördüğü 11 seviyesinden 29’a yükseldi. Bu endekste 0 değeri “Aşırı Korku” , 100 değeri ise “Aşırı Açgözlülük” anlamını taşıyor.

ABD’DE ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ OLDU

Piyasanın 2022’de yakından takip ettiği gelişmelerden birisi ise kripto para piyasasına devletler tarafından getirilecek düzenlemeler. Düzenleyici kurumların yakından izlediği piyasaya dönük düzenleme beklentileri iyiden iyiye artıyor. Son hamle ABD Devlet Başkanı Joe Biden’dan geldi.

Bitcoin Magazine’in haberine göre, Biden yönetimi dijital varlıkları ulusal güvenlik meselesi olarak düzenleyecek.

KURUMLAR GÖREVLENDİRİLECEK

Beyaz Saray'a yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanması beklenen ulusal güvenlik bildirisi ile hükümetin bazı birimlerinin, dijital varlıkları analiz etmek, kripto paraları, stabil koinleri ve NFT'leri kapsayan düzenleyici bir çerçeve oluşturmakla görevlendireceğini söyledi.

Açıklamada “Yayınlanacak bildirinin, dijital varlıklara bütünsel olarak bakmak ve Biden hükümetinin bu alanda yapmaya çalıştığı şeye tutarlılık kazandıran bir dizi politika geliştirmek için tasarlandığı” belirtildi. Dışişleri, Hazine, Ulusal Ekonomik Konsey ve Ekonomik Danışmanlar Konseyi bu çalışmaya dahil olacak.

Dijital varlıklar sadece bir ülke ile sınırlı kalmadığından, senkronizasyon konusunda diğer ülkelerle iş birliği yapmanın gerekliliği de belirtildi.

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