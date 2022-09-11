Kraliçenin ölümü nedeniyle İngiltere’de grevler iptal edildi

İngiltere'de yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerine karşın maaş zamlarının düşük kalması nedeniyle başlayan grev dalgası Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle kesintiye uğradı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de kritik sektörlerde planlanan grevlerinden bazıları, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından iptal edildi. Royal Mail posta işçileri ve demiryolu işçilerinin örgütlü olduğu sendikalar, “ülkeye ve aileye olan hizmetine saygıdan” grev eylemini iptal ettiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz perşembe günü İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth 70 yıl hüküm sürdükten sonra 96 ​​yaşında hayatını kaybetti.

Ölümün ardından posta işçileri tarafından 9 Eylül Cuma günü planlanan grev ve RMT sendikası üyesi demiryolcular tarafından 15 ve 17 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan grevler askıya alındı.

DEMİRYOLCULARDAN ERTELEME KARARI

Tren makinistleri sendikası Aslef de 15 Eylül için planladığı grevi ertelediğini duyurdu. Grevlerin devam etmemesi nedeniyle tren tarifelerinin normal bir şekilde süreceği belirtildi. Aslef, “Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün üzücü haberi ışığında 15 Eylül’deki endüstriyel eylemini erteliyoruz” dedi.

RMT sendikası grevleri yeniden planlamayı planladığını belirtirken bunun ne zaman olacağına henüz karar vermedi. RMT genel sekreteri Mick Lynch, sendikasının Kraliçe Elizabeth’e ve bütün ulusa gibi saygılarını sunduğunu belirtti. Lynch, “Ailesine, arkadaşlarına ve ülkeye en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

DİĞER SEKTÖRLER DE ERTELEDİ

Posta işçilerini temsil eden CWU da geçtiğimiz perşembe günü grevine devam etti. Ancak sendika, Kraliçe’nin ölümünün açıklanmasının ardından cuma günü yapılması planlanan grevi iptal etti.

Cenaze nedeniyle avukatlar tarafından planlanan grev de iptal edildi. Barodan yapılan açıklamada önümüzdeki hafta yapılması planlanan avukat eylemlerinin ‘saygıdan’ iptal edildiğini açıkladı.

ENFLASYON ARTTI, GREV DALGASI YAYILDI

Britanya genelinde enflasyonun son 40 yılın en yükseğine çıkması ve İngilizlerin artan yaşam maliyetleri ile karşı karşıya kalması işverenlerle çalışanları karşı karşıya getirmiş, ülkede pek çok sektörde çalışanlar grev kararı almıştı.

Ülkedeki tüketici enflasyonu temmuz ayında İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin beş katı olan yüzde 10,1'e ulaşarak son 40 yılın rekorunu kırdmıştı. Ayrıca 2023'te enflasyonun yüzde 18'e kadar çıkabileceğine ilişkin tahminler mevcut. Bununla birlikte enerji fiyatlarının düşeceğine dair hiçbir işaret bulunmuyor.

Ülke genelinde işçilere yapılan maaşların enflasyonun altında kalması nedeniyle toplu taşıma çalışanları, postacılar, öğretmenler, gazeteciler, kargo limanı çalışanları ve İskoçya'daki çöp toplayıcıları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden çalışanlar greve gitmeye ya da grev hazırlıkları yapmaya başlamıştı.

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