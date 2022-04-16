Kredi paketi kısa vadede can suyu olur

İhracatçı şirketler ile turizm sektörüne yönelik tanımlanan 150 milyar TL’lik kredi paketine sektör temsilcileri olumlu yaklaştı. Sektör temsilcileri paketin kısa vadede şirketlere can suyu olabileceğini ifade etti.

Sayime BAŞÇI

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İhracatçı şirketler ile turizm sektörüne yönelik tanımlanan 150 milyar TL'lik kredi paketine sektör temsilcileri olumlu yaklaşırken, özellikle sermaye sıkıntısı ve Rusya-Ukrayna geriliminin uzaması halinde, paketin kısa dönem için can suyu olabileceğine dikkat çekildi. Kredilerin döviz kazandırıcı sektörlerde, döviz gelir taahhüdü karşılığında sağlanacağı belirtilirken, işletme sermayesine ihtiyaç duyan şirketler için de ortalama yüzde 10 faizli kredi talep edildi. Turizm tarafında ise kısa vadeli can suyu olacak bu paketin ardından uzun vadeli tedbirlerin de alınması gerektiğine işaret ediliyor.

YÜZDE 9 FAİZLE UZUN VADELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam bir iftar programında yaptığı açıklamada, ihracata dönük yatırımlarda uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacağını belirterek, “Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Benzer bir uygulamayı turizm sektöründe de hayata geçirerek döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

İşletme sermayesi için yüzde 10 destek talebi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu kredi paketinden yararlanabilmek için belge karşılığı isteniyor ama bunun için özellikle üretim yapan firmalarımızın işletme sermayesine ihtiyacı var. Bu paketin yanında işletme sermayesi için de faiz oranı yüzde 10 civarında bir kredi desteği bekliyoruz” dedi.

NE DEDİLER?

Ahmet Öksüz:

Amacına uygun kullanılması önemli

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “İhracatın finansmanı önemli, Eximbank'ın da kaynakları sınırlı. Piyasada amacına uygun kullanılması çok önemli. Öyle olursa faydası olur. Maliyetlerin hızlı arttığı bir ortamdayız” diye konuştu.

Uzun vadede KDV indirimi gerekebilir

Kaan Kavaloğlu:

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Can suyu olur ama gerilimin devam etmesi halinde, sektörün, daha farklı finansman yardımlarına ihtiyacı olabilir. Bu krizin orta ve uzun vadeye yayılması durumunda KDV indirimi beklenebilir” dedi.