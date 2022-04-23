Kredilerde tehlikeli büyüme

Kredi hızı Temmuz 2020’den bu yana ilk kez yüzde 45’i aştı. Uzmanlar kredilerin bu hızla artmasının enflasyonda yeni bir dalgaya yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Hızla bozulan enflasyon beklentileri ve fiyat artışları dalgasıyla birlikte kredilerde de tehlikeli bir yükseliş başladı.

Mart başına kadar ivme kaybı yaşayan krediler yeniden yönünü yukarı çevirirken bankacılık sektöründe toplam kredilerin büyüme hızı yüzde 45 ‘i aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyümeyi gösteren bu oran en son Temmuz 2020'de görülmüştü. Ticari kredilerdeki artış yüzde 49.6, tüketici kredisi büyümesi yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Kredi genişlemesinin şimdilik enflasyon yaratmaktan çok enflasyonun bir sonucu olarak hızlandığına işaret edilirken, bu hızla artması halinde bir sonraki kur şokunu tetikleyebileceği belirtiliyor.

13.1 MİLYARLIK ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Nisan itibarıyla 13 milyar 115 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liradan 5 trilyon 525 milyar 383 milyon liraya yükseldi. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Nisan itibarıyla 3 milyar 77 milyon lira artışla 810 milyar 170 milyon liraya çıktı. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 994 milyon lira artarak 756 milyar 332 milyon liraya yükseldi.

Hızlanırsa kur şokunu tetikler

Kredi artışının henüz büyük bir kredi pompalaması olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Ekonomist Dr. Murat Kubilay, enflasyon ve yüzde 50 asgari ücret zammı gibi nedenlerle piyasanın daha fazla TL cinsi paraya ihtiyaç duyduğunu yani kredilerde enflasyonist bir artış söz konusu olduğunu söyledi. Kubilay, kredilerde ikinci bir artış ivmesinin dövize doğru yeni bir dalga ile bir sonraki kur şokunu tetikleyebileceğini söyledi.

Bireysel tüketime gitmemeli

Ticari kredi hacminde büyümenin iç talebi geçici olarak canlandırabileceğine dikkat çeken uzmanlar, kredilerin büyük kısmının amacı dışında alanlara, yani borç kapatmaya, patronların bireysel tüketimine gitmesi halinde enflasyon ve cari açıkta ek bir ivme yaratacağı konusunda uyarıyor.