Kripto borsasından Putin’in kurmaylarına akraba darbesi

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, aralarında Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un da olduğu bazı Rus devlet yetkililerinin akrabalarına ait hesaplarını engelledi.

Sozcu.com.tr

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Binance, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle başlatılan uluslararası yaptırım kararlarıyla bağlantılı olarak üst düzey Kremlin yetkililerinin akrabalarının hesaplarının kapattı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva ve Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un kızı Elizaveta Peskova’nın son iki ayda engellenenler arasında olduğunu söyledi.

Binance, ABD Hazine Bakanlığı tarafından suçlanan iş adamı Konstantin Malofeev’in oğlu Kirill Malofeev’i de yasakladığını açıkladı. Peskova, Kovaleva ve Malofeev konu ile ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

‘YAPTIRIMLARDAN ÖNCE RİSKLERİ TESPİT EDİYORUZ’

Şirketin yaptırımlarla ilgilenen biriminin yöneticilerinden Çağrı Poyraz’a göre borsa, yaptırım uygulanmış kişilerle alakalı hesaplara ulaşmak için kontrollerine devam ettiğini açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Poyraz, “Bu bireylere veya kuruluşlara yönelik herhangi bir düzenleyici veya yasal işlemden önce mali suç riskini tespit etmeyi ve caydırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ukrayna ile girilen savaş sonrası batılı ülkelerin sert yaptırımlarına maruz kalan Rusların kripto yoluyla yaptırımlardan kaçınıp kaçınamayacağı tartışma konusu olmuştu. Dev kripto borsaları ise bu konuda çeşitli adımlar atarak bazı Rusları platformdan yasaklamıştı.

BİNANCE YASAKLAMAMIŞTI

Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden sonra Binance’ın Rusya pazarından çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu. Rusya’nın SWIFT ve Visa gibi sistemlerden çıkarılması, Rusların yurtdışı ile yapacağı parasal işlemler zora girmişti.

Binance, önceki ay yaptırıma hedef olan Rus müşterilerinin hesabını işleme kapatacağını fakat Rus vatandaşların tamamının hesaplarını dondurmayacağını açıkladı.

Binance sözcüsü, “Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kriptonun amacı dünya genelindeki insanlara daha geniş bir finansal özgürlük sunmaktır” demişti.

SINIRLAMA GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda AB’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu 5’inci yaptırım paketi kapsamında kripto işlemlere de sınırlama getirmesinin ardından Binance’ın Ruslara yapılan hizmetleri hizmetleri 10 bin euro ile sınırlandırdığı kaydedildi.

Önceki hafta Binance, Avrupa Birliği’nin Moskova’ya yönelik son yaptırımlarının ardından dünyadaki en büyük pazarlarından biri olan Rusya’daki hizmetleri sınırladığını söyledi.

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