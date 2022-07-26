Kripto paralar için acil yasal düzenleme şart

Yasal bir düzenlemesi olmayan ve piyasadan aniden çekilerek sıfırlanan kripto paralar nedeniyle binlerce vatandaşın parası buharlaştı. 3 trilyon dolardan 1 trilyon dolara inen kripto piyasası için yasal düzenleme istendi.

Başak KAYA

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CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “Her geçen gün yeni mağdur ve kriptozede yaratan bu sistem, ocak söndürüyor. Dijital paralardaki yasal boşluklardan dolayı yaşanan sorunların çözümü ve mağduriyetlerin giderilmesi için adım atılmalı'' dedi.

Yılmazkaya kriptozedeler için Meclis Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde ‘'Son birkaç yıl öncesine kadar kripto paralarda kısa sürede büyük meblağlar kazanan yüzde birlik dilimin dışında bu sistemdeki yatırımcıların yüzde 99'u son 8 ayda büyük kayıplar yaşamıştır'' dedi ve Türkiye'de kripto piyasasıyla ilgili başlatılan çalışmanın ağır aksak ilerlediğini söyledi. Kasım 2021'de piyasa değeri 3 trilyon doları bulan kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon dolara indi.