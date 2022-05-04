Kripto paralar Powell’ı bekliyor

Son 11 yılın 7’sinde mayıs aylarında yükselişe imza atan Bitcoin, bu yıl mayısa Fed tedirginliğiyle girdi.

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Kripto para piyasasında zayıf seyir mayıs ayında da devam ediyor. Bitcoin'de mayıs ayları geleneksel olarak yükselişle geçer. Son 11 yılın 7'sinde Bitcoin mayıs aylarında yükselişe imza atarken, ortalama yükselişleri yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Ancak kripto para yatırımcıları bu yıl mayıs ayına ABD Merkez Bankası (Fed) tedirginliğiyle girdi. Aylık yüzde 17.3'lük toplam kayıpla en kötü nisan ayını geride bırakan Bitcoin, pazar günü kısa bir süreliğine 37.426 dolara kadar geriledi ve buradan gelen tepki alımlarıyla hızlıca yeniden 38.000 doların üzerine tırmandı. Fed bugün faiz kararını açıklayacak.

İKİ HAFTADIR BASKI ALTINDA

Piyasa beklentisi Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönünde. Fed Başkanı Jerome Powell iki hafta önce yaptığı açıklamada enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hâlâ destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti. Bu açıklamalar kripto paraların 40.000 doların altına gerilemesine katkıda bulunmuştu.

Fed neden önemli

Fed'in faiz artırması ve piyasadaki bol likiditeyi yavaşça geri çekmesi doların değer kazanmasına yol açıyor. Doların faiz getirisinin artması ve garantili bir kazanç oluşturması yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırıyor. Bitcoin bazı yatırımcılar arasında enflasyona karşı varlıkları koruma aracı olarak görülse de daha şahin bir Fed karşısında riskli kripto yatırımlarını terk etme eğilimi daha ağır basıyor.

‘28 bin doları görebilir'

Analistler piyasalarda 50 baz puanlık artırımın fiyatlandığını ancak karar metninde yer alacak mesajlarda beklenenden şahin açıklamaların kripto paralarda aşağı yönlü yeni bir baskı yaratabileceğini belirtti. Dünyanın en çok saygı gören grafik analistlerinden Peter Brandt, Twitter hesabından yaptığı Bitcoin değerlendirmesinde, en büyük kripto parada 28 bin dolarlık bir fiyat tahmininde bulundu.