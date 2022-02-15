Kriptoyu yasaklama çağrılarına bir yenisi daha eklendi: Ponziden bile kötü

Kripto paralara ilişkin pek çok ülkede düzenleme çalışmaları sürerken Hindistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı T. Rabi Sankar kripto paranın ponzi sistemlerinden bile kötü olduğunu söyleyerek yasaklanması gerektiğini savundu. Milyarlarca liralık kripto yatırımının bulunduğu dev Asya ülkesinden gelen çağrı ülkede tartışmalara neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve ABD dahil pek çok ülkede düzenleyici kuruluşların ve hükümetlerin kripto paralara ilişkin çalışmaları devam etse de dünyanın pek çok yerinde kural koyucular kripto paralara mesafeli yaklaşmaya devam ediyor.

Sistemin merkeziyetsiz olması, suç gelirlerinin aklanmasında ve terörün finansmanında kullanılması, vergilendirme zorlukları gibi gerekçeler nedeniyle kripto varlıklara mesafeli yaklaşan kurumlara Hindistan Merkez Bankası da eklendi.

Halihazırda düzenleme çalışmalarının sürdüğü ülkede Merkez Bankası Başkan Yardımcısı T. Rabi Sankar kripto paranın ponzi sistemlerinden bile kötü olduğunu söyleyerek yasaklanması gerektiğini savundu.

Kripto paralara ilişkin düzenleme çalışmalarının yürütüldüğü sırada konuşan Sankar, kriptoyu yasallaştırma fikrini kesin bir dille reddederek bunun en son tavsiye edilebilecek seçenek olduğunu iddia etti. Ayrıca ekonomistler arasında kriptoların Ponziden bile kötü olduğunu savunan tek kişi Sankar değil.

PONZİDEN KÖTÜ OLABİLİR

Sankar açıklamasında, “Kripto para birimlerinin düzenlenmesi gerektiğini savunanların öne sürdüğü argümanları inceledik ve hiçbirinin temel incelemeye dayanmadığını gördük” dedi. Kriptoların “Ponzi tipi dolandırıcılıktan daha kötü” olduğunu belirten Sankar şunları söyledi:

“Kripto varlıkların bir para birimi, varlık veya emtia olarak tanımlanmaya uygun olmadığını da gördük. Bunların temel nakit akışları ve değerleri yoktur, Ponzi şemalarına benziyorlar ve hatta Ponzi’den daha da kötü olabilirler.”

Sankar, kripto para birimlerinin sınırsız bir şekilde genişlemeye ve gelişmeye devam etmesi durumunda bunun finansal sisteme zarar verebileceğini belirtti.

‘BLOK ZİNCİR İÇİN KRİPTO PARAYA GEREK YOK’

Sankar, kripto para birimlerinin finansal sistemi atlamak için geliştirildiğini ve blok zinciri teknolojisinin gelişmesi için kripto para birimlerine izin verilmesi gerektiği argümanını kabul etmediğini söyledi.

Kripto paraların yasadışı parasal faaliyetler için de kullanıldığını hatırlatan yetkili, kripto para birimleri yasaklansa bile blockchain teknolojisinin kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

HÜKÜMET ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Hindistan’da hükümet halihazırda bir kripto düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Hükümet bu konuda merkez bankası ile birlikte çalışarak aradaki pürüzlerin giderilmesini isterken konuya daha ılımlı bir şekilde yaklaşan bu yönetim, düzenlemenin yasaklayıcı değil düzenleyici bir rol oynaması arzusunda.

Endüstri tahminlerine göre, Hindistan’da şuanda yaklaşık 5,3 milyar dolarlık bir kripto endüstrisi ve 15 milyon ila 20 milyon kripto para yatırımcısı bulunuyor.

OXFORDLU PROFESÖR DE PONZİ KONUSUNDA UYARMIŞTI

Daha önce Oxford Üniviersitesi ekonomi profesörü Robert McCauley de, İngiliz finans gazetesi Financial Times'ta yazdığı makalede dünyanın önde gelen yatırım araçlarından Bitcoin'in ponziden bile daha kötü olduğunu öne sürmüştü.

McCauley önceki ay kaleme aldığı, ‘Bitcoin neden Madoff tarzı bir Ponzi şemasından daha kötü?' başlıklı makalesinde, “Ponzi şeması sıfır toplamlı bir girişimdir. Ancak bitcoin, negatif toplamlı bir fenomendir” ifadelerine yer vermişti.

McCauley ayrıca Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto’nun anonim kalması nedeniyle herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

PONZİ NEDİR?

Saadet zinciri olarak da bilinen, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemine Ponzi sistemi deniyor.

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