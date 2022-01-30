Kritik toplantı sonrası tahminler değişti: Fed ne yapacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri ne zaman ve ne kadar artıracağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak bu hafta gerçekleşen kritik toplantı sonrası verilen mesajlar Wall Street bankalarının tahminlerini değiştirdi. Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 içinde 5 kez faiz artıracağı yönünde tahminde bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, Fed’in bu hafta içi gerçekleştirdiği toplantı sonrası faiz oranlarını beklentilerden daha agresif bir şekilde artıracağı yönünde tahminde bulundu. Wall Street’teki genel eğilim artık Fed’in beklenenden daha fazla şahinleşeceği yönünde.

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius’un liderliğinde hazırlanan bilgi notunda Fed’in sıfıra yakın olan politika faizini bu yıl beş kez 25 baz puan yükselteceği yönünde tahminde bulunuldu. Bankanın önceki tahminleri Fed’in dört kez faiz artıracağı yönündeydi. Böylece gösterge faizinin yıl sonuna kadar yüzde 1,25 – yüzde 1,5 aralığında olması öngörüldü.

Goldman ekonomistleri mart, mayıs, temmuz, eylül ve aralık aylarında faiz artışı öngörürken yetkililerin haziranda bilanço indirimine başlayacağı yönünde tahminde bulundu.

‘KOŞULLAR DEĞİŞİRSE FED VİTES DÜŞÜREBİLİR’

Raporda, “Başkan Jerome Powell’ın bu hafta yaptığı açıklamalar, Fed liderliğinin daha agresif bir sıkılaştırma hızına açık olduğunu ortaya koydu” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, piyasa koşullarının değişmesi halinde veya ekonominin öngörülenden daha hızlı yavaşladığı takdirde Fed’in vites düşürebileceği belirtildi. Ancak rapora göre, enflasyon yeterince yüksek kalırsa Fed para politikasını tahmin edilenden daha fazla sıkılaştırabilir.

WALL STREET AYRIŞTI

Goldman Sachs’ın yanında Wall Street’in diğer bankaları da Fed’in sıkılaştırma hızını artıracağını düşünüyor. Ancak bankaların faiz artışlarına ilişkin tahminleri birbirinden farklılık gösteriyor.

Bank of America 2022’de yedi faiz artışı öngörürken BNP Paribas altı, JPMorgan ve Deutsche Bank ise beş faiz artışı öngörüyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

FED faiz kararı sadece ABD piyasası tarafından değil, dünya piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Fed yetkilileri arasında faiz artırma kararının ne kadar çabuk gerçekleştirileceği tartışılıyor.

Fed’in olası bir faiz artışı, gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımının doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

İlginizi Çekebilir Kur koruma sınıfta kaldı yine altın ve dolar gözde

İlginizi Çekebilir Kredi kartı faizleri değişti