Kur koruma 150 bin yeni milyoner yarattı

Faturası vatandaşın cebinden çıkan KKM ile geçen 6 ayda Türkiye’deki milyonerlere 150 bin 305 kişi daha eklendi. Milyonerlerin bankalardaki serveti 4.4 trilyon liraya ulaştı.

Başak KAYA

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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NDE MİLYONERLERİN SAYISI YÜZDE 323, SERVETİ İSE YÜZDE 339 ARTTI

Geçtiğimiz yıl sonunda uygulamaya geçen Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi ile bu yılın ilk 6 ayında 150 bin 305 yeni milyoner yaratıldı. 2021 Aralık ayı itibarıyla hesaplarında bir milyon lira ve üzeri parası olanların milyonerlerin sayısı 521 bin 609 kişi iken KKM ile aradan geçen 6 ay içerisinde bu sayı 671 bin 914 kişiye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık bankacılık sektörü verilerini inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Asgari ücretliden, esnaftan, çiftçiden, memurdan alıp bir avuç zengine veren Kur Korumalı Mevduat sistemi 150 bin yeni milyoner yaratmış oldu” dedi.

SİSTEM EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜTTÜ

Dört yıllık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yaşanan gelir eşitsizliğinin milyoner sayısını da arttırdığına dikkat çeken Ağbaba, bu dört yılda milyoner sayısının yüzde 323, milyonerlerin mevduatlarının ise yüzde 339 oranında arttığını kaydetti. Verilere göre, 2018 Haziran ayında bankalarda 1 milyon lira ve üzeri hesaba sahip olan kişi sayısı 158 bin 482 kişi iken 2022 Haziran ayı itibarıyla bu sayı 671 bin 914 kişiye yükseldi. Aradan geçen 4 yılın ardından milyonerler toplam mevduat değeri 4 trilyon 490 milyar lirayı buldu. Haziran 2018'de milyonerlerin toplam mevduat değeri ise 1 trilyon 22 milyar lira idi.

Tek adam sistemi halkı yoksulluğa mahkum etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Resmi verilerde dahi 17 milyondan fazla kişi yoksulluk koşullarında yaşarken, asgari ücret açlık sınırının altında son 4 yıldır demir atmışken, tek adam sisteminin 4 yılı sonunda milyoner sayısı yüzde 323 oranında arttı” ifadelerini kullandı. Bolluk ve refah diye sunulan tek adam sistemi 4 yılın sonunda asgari ücretliyi, memuru, çiftçiyi, emekliyi, esnafı açlık ve yoksulluğa mahkum ederken yeni zenginler yarattığını belirten Ağbaba, “Yoksuldan alıp zengine veren Kur Korumalı Mevduat sistemi ise bu yılın ilk 6 ayında 150 bin yeni milyoner yarattı'' diye konuştu.