Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Kurbanlık küçükbaş, büyükbaş fiyatları…

Dini bayramların ikincisi olan Kurban bayramında çok sayıda vatandaş ibadetlerini yerine getirecek. Kurban kesecek olan vatandaşlar dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu merak ediyor. Kurbanlıklara bu yıl zamlı fiyatlar damga vuruyor. Kurbanlık küçükbaş fiyatları 2 bin TL ila 8 bin TL aralığında, kurbanlık büyükbaşlar fiyatları ise 15 bin-60 bin TL aralığında değişiyor.

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İslam alemin en önemli günlerinden olan Kurban Bayramı başladı. Birçok vatandaş bugün kurban keserken, kurban kesmeyi düşünenler ise fiyat araştırması yapıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Fiyatlar geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa yükseldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu yıl ülkemizde ortalama fiyatların; hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin TL, küçükbaşta ise 2 bin TL ile 8 bin TL arasında değişeceği tahmin ediliyor” dedi.

Bayraktar, “Üretici maliyetlerindeki ciddi artışlar bu yıl ki kurbanlık fiyat artışlarında etkili olmuştur” dedi.

KURBANLIK FİYATLARINDA YEM, ELEKTRİK, MAZOT, NAKLİYE ETKİLİ OLDU

Yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç, nakliye gibi girdilerde bu yıl çok önemli yükselişler olduğunu kaydeden Bayraktar, “Dolayısıyla kurbanlık fiyatları da geçen yıllara göre arttı” dedi.

“Üreticilerimizin kullandıkları elektriğin kilovatı geçen yıl 90,63 kuruş iken bu yıl yüzde129,4 artışla 207,94 kuruşa yükseldi. Üreticilerimizin çalıştırdıkları bir işçiye ödedikleri brüt asgari ücret geçen yıl 3 bin 577 lira iken bu yıl yüzde 39,9 artışla 5 bin 4 kuruşa yükseldi” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

KARS'TAN NAKİL 9 BİN TL'DEN 25 BİNE ÇIKTI

“Geçen yıl mazotun litresine 7 lira 34 kuruş ödeyen üreticiler bu yıl 30 lira 8 kuruş ödemek zorunda kaldı. Yani litre fiyatında yüzde 309,8’lik artış yaşandı.

Mazot fiyatlarındaki artış hayvan nakillerini de etkiledi. Geçen yıl Kars ilinden; Ankara’ya 9 bin liraya giden nakliye aracı bu yıl 25 bin liraya, İstanbul’a 12 bin liraya giden araç 35 bin liraya gidiyor. Yani nakliye ücretleri bir yılda yüzde 178 ile yüzde 191 arası oranlarda arttı.

Bu durum son satış noktasında kurbanlık fiyatlarını da doğal olarak artırdı.”