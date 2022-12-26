Küresel ekonomi için karamsar tahminler: 2023 resesyon yılı olabilir

Araştırmalara göre dünya ekonomisi 2023'te resesyon tehdidi ile karşı karşıya. Enflasyonun 2023'te bir tehdit olmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu da yüksek faiz oranlarının ekonomilere zarar vermesine neden olabilir.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli küresel danışmanlık şirketi Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’ne (CEBR) göre, dünya 2023’te bir durgunluk riskiyle karşı karşıya. Enflasyonla mücadele nedeniyle artan yüksek borçlanma maliyetleri bazı ekonomilerin daralmasına neden olabilir.

CEBR yıllık Dünya Ekonomik Ligi Tablosunda, küresel ekonominin 2022’de ilk kez 100 trilyon doları aştığını açıkladı. Merkez, politika yapıcıların enflasyona karşı mücadelelerini sürdürmeleri nedeniyle 2023’te ekonominin frene basacağını söyledi.

Raporda, “Enflasyonla mücadele henüz kazanılmış değil. Ekonomik maliyetlere rağmen merkez bankalarının 2023’te de silahlarına sarılmasını bekliyoruz. Enflasyonu düşürmenin maliyeti, önümüzdeki birkaç yıl için daha zayıf bir büyüme görünümüdür” ifadelerine yer verildi.

IMF’DEN DAHA KARAMSAR

CBDR bulguları Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) son tahmininden daha karamsar oldu. IMF, ekim ayında yaptığı açıklamada dünya ülkelerinin üçte birinden fazlasının küçüleceği tahmininde bulunmuştu. IMF, küresel durgunluk yılı olarak tanımladığı 2023’te küresel büyümenin yüzde 2’den daha az olmasının da muhtemel olduğunu açıklamıştı.

CEBR Direktörü Kay Daniel Neufeld, “Yüksek enflasyona yanıt olarak gerçekleştirilen faiz artışların bir sonucu olarak dünya ekonomisinin gelecek yıl durgunlukla karşı karşıya kalması muhtemeldir” dedi.

ÇİN’DE YAVAŞLAMA İŞARETLERİ

Raporda ayrıca Çin ekonomisine dair de çeşitli değerlendirmelere yer verildi. Batı ile Çin arasındaki ticaret savaşı ile Covid sıfır politikasının Çin ekonomisini yavaşlattığı belirtildi.

Kurum, Çin’in 2036’da dünyanın en büyük ekonomisi olacağını ve ABD’yi geçeceğini öngördü. Önceki tahmin 2030 olarak belirtilmişti. Ancak Çin’in sıfır Covid politikası ve batı ile artan ticaret gerilimi Çin’in büyümesini yavaşlattığı için bu tahmin de ertelendi.

Öte yandan raporda Hindistan’ın 2032’de dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olacağı öngörüldü. Ayrıca Birleşik Krallık’ın önümüzdeki 15 yıl içinde dünyanın en büyük altıncı ekonomisi, Fransa’nın ise yedinci büyük ekonomisi olmaya devam edeceği belirtildi.

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