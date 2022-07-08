Küresel gıda fiyatları haziranda geriledi
Küresel gıda fiyatları endeksi mayıs ayındaki 157.9 seviyesinden haziran ayında 154.2'ye geriledi.
Küresel gıda fiyatları, haziran ayında art arda üçüncü ayda düşüş kaydetse de mart ayında gördüğü rekor seviyelere yakın kalmaya devam etti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayındaki revize 157.9 seviyesinden haziran ayında 154.2’ye geriledi.
SAVAŞ, ÜRETİM VE NAKLİYE MALİYETLERİ ETKİLİ
Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 157.4 olarak açıklanmıştı.
Küresel gıda fiyatları endeksindeki aylık düşüşe rağmen, endeks Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, olumsuz hava koşullarına yönelik endişelerin, güçlü küresel talebin ve yüksek üretim ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle bir önceki yılki seviyenin %23.1 üzerinde bulunuyor. (REUTERS)