Küresel gıda fiyatları temmuzda geriledi

FAO Gıda Fiyatı Endeksi, temmuzda önceki aya göre 8,6 geriledi. Endeks yılın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasından bu yana art arda dördüncü aylık düşüşü kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Dünya Gıda Fiyatları Endeksi, temmuzda yüzde 8,6 düşüşle 140,9 seviyesine indi. Başlıca tahıl ve bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşler endeksin gerilemesinde etkili oldu. Haziran’da gıda fiyatları endeksi 154,3 olarak açıklanmıştı.

FAO tarafından derlenen ve tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen endeks mart ayında gördüğü zirvesinden gerilemiş olsa da geçtiğimiz yıla göre yüksek seyretmeye devam etti.

Bu yılın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan ve 4 aydır düşen endeks temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 daha yüksek gerçekleşti.

DÖRDÜNCÜ AYDA DA GERİLEDİ

Küresel ekonomide enflasyona ilişkin sorunlar artarken gıda fiyatlarındaki sert artışlar son aylarda dünyanın önemli gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu nedenle yakından takip edilen ve yaygın olarak işlem gören gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, temmuzdaki seviyesiyle birlikte art arda dördüncü aylık düşüşünü kaydetmiş oldu.

UKRAYNA TAHIL KORİDORUNUN AÇILMASI ETKİLİ OLDU

Tahıl Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 11,5 düşerken, Temmuz 2021 değerinin yüzde 16,6 üzerinde kaldı. Ukrayna tahıl koridorunun açılması fiyat düşüşünde etkili oldu. Temmuzda tüm tahılların fiyatları düştü

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 19,2 azalarak 10 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Şeker Fiyat Endeksi’ndeki aylık düşüş yüzde 3,8 olurken Süt Ürünleri Fiyat Endeksi’nde aylık bazda yüzde 2,5, Et Fiyat Endeksi’nde de temmuzda aylık yüzde 0,5 düşüş gerçekleşti.

FAO: BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero, “Gıda emtia fiyatlarındaki zirveden düşüş, özellikle gıdaya erişim açısından bakıldığında memnuniyetle karşılanmaktadır” dedi.

Torero, “Ancak gelecekteki üretim beklentilerini ve çiftçilerin geçim kaynaklarını etkileyebilecek yüksek gübre fiyatları, kasvetli küresel ekonomik görünüm ve küresel gıda güvenliği için ciddi baskılar oluşturan kur hareketleri gibi birçok belirsizlik devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel gıda enflasyonunun 2023’te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğunu belirtmişti.

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