Küresel petrol talebinde rekor artış beklentisi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2023'te küresel petrol talebinin yüzde 2'den fazla artarak günlük 101.6 milyon varil ile yeni bir rekor kıracağını açıkladı.

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2023’te küresel petrol talebinin yüzde 2’den fazla artarak günlük 101.6 milyon varil ile yeni bir rekor kıracağını, fakat yüksek petrol fiyatları ve ekonomik beklentilerdeki düşüşün talep görünümüne gölge düşürdüğünü açıkladı.

Paris merkezli IEA aylık raporunda Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların arzın baskılandığını ifade etti.

IEA “Birkaç uluslararası kurum son dönemde aşağı yönlü tahminler açıkladığına göre ekonomik endişeler sürüyor” dedi ve talebin 2023’te bu yıla göre yüzde 2.2 yani günde 2.2 milyon varil yükselişle pandemi öncesi seviyeleri aşacağını öngördü.

ÇİN’DE TALEP 2000’DEN BERİ İLK KEZ DARALABİLİR

Raporda, “Merkez bankalarının para politikası sıkılaştırma adımları, artan dolar kuru ve faiz artırımlarının gelişmekte olan ülkelerin alım güçlerine etkileri, görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü ağırlıklı olduğunu gösteriyor” denildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ndeki (OECD) gelişmiş ekonomilerin 2022’deki talep artışının büyük kısmından sorumlu olacağı belirtilirken, Çin’in tecrit önlemlerini kaldırmasıyla 2023’teki büyümeye öncülük edeceği öngörüldü.

IEA, Çin’deki corona virüsü önlemleri devam ettiği takdirde dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan ülkede 2000’den beri ilk kez petrol talebinin daralacağını belirtti.

Küresel petrol talebinin pandemi sonrası toparlanma süreci ile Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve OPEC+ ülkelerinin temkinli üretim artışının arza olan baskısı nedeniyle petrol fiyatları Mart ayında varil başına 139 doların üstüne çıkmıştı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı LCOc1 bugün 120 dolar civarında işlem gördü.

2023’TE ÜRETİM GÜNDE 520 BİN VARİL DÜŞEBİLİR

IEA, arzın yakında talebi karşılayacak seviyeye yükseleceğini öngördü ve “Yedi çeyrektir gözlemlediğimiz stoklardaki sert düşüşün ardından yavaşlayan talep büyümesi ve yılın sonuna kadar küresel petrol arzında beklenen artış küresel petrol piyasalarının dengelenmesini sağlayacak” dedi.

IEA, Rusya’ya daha sert yaptırımlar uygulanması, Çin’deki talebin daha hızlı toparlanması, Libya’da arz kesintileri ve OPEC+ ülkelerinin üretim artış kapasitesinin yetersiz kalması halinde piyasaların dengesini bulamayabileceğini ekledi.

IEA raporuna göre OPEC+’ın üretim kesintilerini sona erdirmesiyle petrol üretimi bu sene günde 2.6 milyon varil artabilir, fakat Rus petrolüne yönelik yaptırımların etkilerinin görülmesiyle 2023’te üretim günde 520 bin varil düşebilir. (REUTERS)

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