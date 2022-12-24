Küresel turizm devi ile konutta işbirliği yapacak

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Lüks markalı rezidanslar rağbet görmeye devam ediyor. Küresel turizm devi Kempinski ve Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştiricisi Nef, Bodrum ve Sapanca'daki yeni projeleri için imza töreni düzenledi. Projeler, konut sahiplerine lüks bir resortun tüm ayrıcalıklı deneyimlerini ve ultra lüks bir yaşamı vaat ediyor.

MARKALI KONUTLAR

Kempinski Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Kempinski AG Yönetim Kurulu Başkanı Bernold Schroeder, “Kempinski, 32 yıl önce Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un açılışından bu yana Türkiye'de konaklama pazarının gelişiminde aktif bir oyuncu olmuştur. Bu prestijli yeni projeler, lüks alanda köklü gayrimenkul geliştiricileri tarafından sunulan markalı konutlara yatırımcıların artan iştahını yansıtıyor. Bu olağanüstü projeleri yönetmek için Türkiye'nin önde gelen lüks gayrimenkul markalarından biri olan Nef tarafından seçilmekten gurur duyuyoruz” dedi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bu noktada Amerika, Londra, Dubai, Kazakistan ve Almanya'da prestijli yerel markalarla iş birliği içinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün, dünyanın en köklü lüks otelcilik markası Kempinski ile işbirliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Teslimatlar 2026'da

Sapanca'nın İstanbul'a en yakın lokasyondaki ve en yüksek prim potansiyeli olan bölgelerden biri olduğunu söyleyen Erden Timur, “Sapanca doğasıyla, lokasyonuyla, Nef mimari yaklaşımı ve Kempinski hizmetleri bir araya gelince ortaya inanılmaz büyük bir değer çıkıyor. Projedeki villaları beş farklı stilde planladık. Teslimleri 2026 yılında planlıyoruz” dedi.