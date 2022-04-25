Küresel yemeklik yağ fiyatlarında yeni zirve

Yemeklik yağlar, Endonezya'nın palmiye yağı ihracatına kısıtlama uygulamasının ardından birkaç yılın zirvesine yükseldi.

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Küresel bitkisel yağ fiyatları, Endonezya’nın palmiye yağı ihracatına kısıtlama uygulamasının ardından küresel gıda arzına ilişkin kaygıların artmasıyla birkaç yılın zirvesine yükseldi.

İthalatçılar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alternatif kaynaklarda stokların zaten azalmakta olmasıyla yemeklik yağlar için yüksek maliyetler ödemek durumunda kaldı.

Bursa Malaysia vadeli işlemler borsasında işlem gören ve en yaygın kullanılan sebze yağı olan palmiye yağı fiyatları yüzde 6 yükselerek martta gördüğü zirve seviyeye yaklaşırken, Chicago borsasında işlem gören soya fasulyesi yağı vadeli kontratları 2008’den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yakın seyretti.

BUĞDAY VE MISIR FİYATLARINDA GERİLEME

Çin’de Dalian borsasında işlem gören palmiye yağı vadeli kontratları yüzde 3, soya fasulyesi vadeli kontratları ise yüzde 1.5 yükseldi.

Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları ise geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.5 azalarak 10.70 dolar/bushel, yani 393.2 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır yüzde 0.9 gerileyerek 7.82 dolar/bushel yani 307.9 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi de yüzde 0.9 değer kaybederek 16.72 dolar/bushel yani 614.4 dolar/ton seviyesine geriledi.

SAVAŞ SONRASI YURT İÇİNDE FİYATLAR UÇMUŞTU

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna'yı işgali sonrası ham yağ yüklü gemilerin Türkiye'ye gelememesi ve yurt içinde bir iki aylık stok kalmasının yarattığı endişeler yağ fiyatlarını vurmuştu.

Son bir yılda ülke genelinde ortalama yüzde 54,4 oranında zamlanan ayçiçek yağı fiyatları, sadece iki gün içinde yüzde 18-25 aralığında daha zamlanmıştı.

O dönem sozcu.com.tr’ye konuşan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, “Yaklaşık bir aylık satışımızı iki günde yaptık. Vatandaşın yoğun ilgisi tedarik zincirinde dengesizlik yaratınca fiyatlar arttı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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