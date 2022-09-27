Kuveyt Varlık Fonu Türk şirkete ortak oldu

Zorlu Holding'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin yüzde 12,34'ü 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure LP'ye devredilecek. Zorlu, Kuveyt Varlık Fonu ile Hollanda’daki iştiraki ZES'in satışı için de anlaştı.

Sozcu.com.tr

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Zorlu Holding, Zorlu Enerji’nin azınlık payının Kuveyt Varlık Fonu iştirakine satışında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Buna göre, Zorlu Enerji’nin yüzde 12,34’ü 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure LP’ye devredilecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, hisse devri şirket yönetim kontrolünde değişikliğe yol açmayacak ve hisse devrinden elde edilecek gelir Zorlu Enerji finansal borçlarının ödenmesi amacıyla kullanılacak.

HOLLANDA’DAKİ İŞTİRAKİ İÇİN DE ANLAŞTI

Ayrıca Zorlu, Kuveyt Varlık Fonu ile Hollanda'daki iştiraki ZES’in çoğunluk paylarının satışı için de anlaştığını duyurdu.

KAP’ta yer alan açıklamaya göre, Zorlu Enerji iştiraki ZES Dijital, ZES bünyesine dahil edilecek. Daha sonra ZES paylarının tamamı yurt dışında kurulacak yeni şirkete devredilecek. Yeni şirketin çoğunluk payları ise 50 milyon dolara Wren House Infrastructure'a devredilecek.

Hisse devirlerinin tamamlanması sonucunda Zorlu Enerji yabancı kredi anapara borcunda 100 milyon dolar azalma bekliyor.

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