Kuyruk furyasına yenisi eklendi! 4 bin kişi sıraya girdi

Geçim sıkıntısı çeken halkın oluşturduğu kuyruklara bir yenisi daha eklendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iftar çadırında beklenenin çok üzerinde kişi yemek için gelince uzun kuyruklar oluştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iftar yemeğine en fazla bin 500 kişinin katılabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Meydana 4 binin üzerinde kişinin geldiğini görünce hemen harekete geçtik" dedi.

Ahmet KAYA

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Geçtiğimiz yıllarda çeşitli semtlerde belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarının sayısı azaltılırken, Demokrasi Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırında ise uzun kuyruklar oluştu.

Bin 500 kişiye verilmesi planlanan iftar için 4 binin üzerinde kişi sıraya girince, yemek dağıtımı iftar sonrasına kadar sarktı.

YEMEK YETMEYİNCE ESNAFTAN DESTEK SAĞLANDI

Seyyar mutfakta pişen yemeğin yetmeyeceğini gören belediye yetkilileri harekete geçerek bölgedeki esnaftan temin ettikleri yemekleri vatandaşlara dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Demokrasi Meydanı'ndaki iftar yemeğine en fazla bin 500 kişinin katılabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Meydana 4 binin üzerinde kişinin geldiğini görünce hemen harekete geçerek bölgedeki restoranlardan yemek satın aldık. Hem gelen herkesin karnını doyurduk, hem de esnafımıza destek sağladık. Bu iftar çadırımızın dışında 4 bin vatandaşımızın evine iftarlık yemek teslim ediyoruz” dedi.

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