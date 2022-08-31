Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatları durdu

Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar bugün itibarıyla üç günlüğüne durdu.

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Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar bugün itibarıyla üç günlüğüne durdu.

Kuzey Akım'ın yürütücü firması Nord Stream AG’nin yayımladığı verilere göre, boru hattı üzerinden 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilmesi planlanmıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada da “Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve bugün doğalgaz kompresör ünitesindeki planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak” ifadesi kullanıldı.

‘YAPTIRIMLARDAN DOLAYI’

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, doğalgaz sevkiyatlarının yaptırımlardan dolayı durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğalgaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü. (AA)

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