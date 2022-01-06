Maaş çay-simide bile yetmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993’te yaptığı çay-simit hesabını hatırlatan muhalefet milletvekilleri emeklinin geçinemediğini vurguladı.

Deniz AYHAN

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Açlık sınırı 4 bin 652 liraya yükseldi, en düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 TL'de kaldı. Muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı çay simit hesabını hatırlattı. Emekli her gün çay simit yese bile geçinemiyor. Üç çocuklu bir aile günde üç öğün çay-simitle beslense, aylık 3 bin 825 TL ödemek zorunda kalacak. Emeklinin çay-simit hesabında, bin 325 TL eksiği var.

BÜTÇE AÇIK VERİYOR

Erdoğan, 1993 yılında Refah Partisi'nde siyaset yaparken, Çiller iktidarını ‘Çay simit' hesabı ile eleştirmiş ve 5 kişilik bir ailenin üç öğün çay simitle beslenmesi halinde dahi, bütçesinin açık verdiğini belirtmişti. AKP iktidarı döneminde de emekli çay-simitle beslenemez oldu. Emekli maaşıyla geçinen ve Erdoğan'ın tavsiyesine uyarak üç çocuk yapan bir ailenin günde 3 öğün çay simit ile beslenmesi için ihtiyacı olan tutar 3 bin 825 liraya yükseldi.

KARIN DOYMUYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın büyük geçim sıkıntısı çektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın simit-çay hesabıyla dahi bir ailenin karnını doyuramadığını ifade etti.

Emekliye reva görülen rakam bu

Emekli için durumun oldukça vahim olduğunu söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Günde 3 öğün simit yiyip çay içilse 2 bin 500 lira yetmiyor. Bu hesabın içinde ne barınma ne ulaşım, ne ısınma ne de kira gideri var. Sadece simit çaya verilecek para bile bugün emekli için reva görülen rakamın üzerine çıkıyor” dedi.