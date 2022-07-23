Maaş zammı yanlış hesaplanıyor

Birleşik Kamu-İş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan maaş zam oranının eksik hesaplandığı ve memurlar ile emeklilerin maaş kaybı yaşadığı bildirildi.

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Cem YILDIRIM

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, eksik hesaplanan zam oranlarının düzeltilerek fark ödenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu.

‘YÜZDE 5'LİK HATA VAR'

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Aziz Çelik, Maliye'nin memur ve emekli maaşlarını eksik hesapladığını savunarak “Temmuz artışı yüzde 41.69 hesaplandı. Yüzde 46.69 olmalıydı. Bakanlık, memur maaşları ve emekli aylıkları artışında yüzde 2.60 ile yüzde 5.27 oranında eksik hesaplama yaptı. Bu hesapta enflasyon farkı yanlışı var” dedi. Çelik, şu açıklamayı yaptı: “Ocak 2022'de yapılan yüzde 5'lik zammın yanında hükümet ayrıca maaşlarda yüzde 2.5'luk bir iyileştirme yaptı. Şimdi bu yüzde 2.5'luk fark geri alınıyor. Bu işlem hukuksuzdur. Maliye 6 aylık enflasyondan yüzde 7.5 indirerek enflasyon farkını yüzde 34.85 olarak buluyor. Oysa Ocak 2022'de yapılan yüzde 2.5 ek zam bir iyileştirmedir, refah payıdır ve geri alınamaz.”

KAMU-İŞ BAŞVURU YAPTI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan hesaplamada, 6 aylık enflasyon oranından önceki 6 ayın başında toplu sözleşme ile yapılan zam oranını puan olarak düşürmek yerine, yüzde olarak düşürüldüğünü belirtti. Konfederasyon yetkilileri, “Eksik hesaplanan memur maaş zam oranlarının düzeltilerek, mevzuat hükümleri doğrultusunda doğru hesaplaması ve gerekli düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurduk” açıklaması yaptı.

Emeklilerin maaş farkları yatırılmadı

Öte yandan emeklilerin maaş farkları da hâlâ ödenmedi. Ekomonist Prof. Burak Arzova, sosyal medya hesabından, “Annem emekli ve fark ödenmedi. Böyle bir durumun daha önce yaşandığını hatırlamıyorum” paylaşımı yaparken, Arzova'ya yanıt veren Hazine eski Müsteşarı Mahfi Eğilmez de, “Yatmadı hocam, ben de daha önce böyle bir durum olduğunu hatırlamıyorum” dedi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da Bakanlığa yaptığı başvuruda fark ödenmesinin eksik hesaplanan zam oranlarının düzeltilerek yapılması gerektiğini belirtti.