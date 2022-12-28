Maaşı 7.200 TL’nin altında kalan emekli yandı

Emekli zammı TÜİK enflasyonuyla verilirse 5 bin 500 ile 7 bin 200 lira arasında aylık alan tüm emekliler ilk defa asgari ücretin altında kalacaklar.

Erdoğan SÜZER

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Geçim sıkıntısı her geçen gün katlanarak artan milyonlarca emeklinin gözü kulağı iktidardan gelecek zamma çevrildi. İktidar asgari ücrette olduğu gibi emeklilere de yüzde 55'e yakın bir oranda zam yapmaz da sadece TÜİK enflasyonunu dikkate alırsa memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yaklaşık yüzde 90'ı 8 bin 506 liralık asgari ücretin altına düşecek. Halen asgari ücretin üzerinde, 5 bin 501 ila 7 bin 200 lira arasında aylık alan emekliler ise ilk defa asgari ücretin altına düşerek geçim zorluğunu daha derinden hissedecek.

36.7 PUAN EK ZAM ŞART

TÜİK bu yılın temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunun yüzde 14 arttığını hesaplamıştı. 3 Ocak 2023'te açıklanacak aralık ayı da eklendiğinde 6 aylık enflasyonun yüzde 17.5-18 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, emeklilere yıl başında ilave zam yapılmayıp sadece TÜİK enflasyonu kadar zam yapılması halinde halen 7 bin 200 liranın altıda aylık alan tüm emekliler asgari ücrete yenik düşecek. Örneğin halen 5.500 lira alan ve asgari ücretliyle eşit gelire sahip olan emeklilerin aylığı Ocak ayından itibaren 6 bin 490 liraya çıkarken asgari ücretin 2 bin 16 lira gerisine düşecek. Bu emeklinin 2022'de olduğu gibi 2023 yılında da asgari ücretliyle eşit hale gelebilmesi için yüzde 18'lik TÜİK zammının üzerine 36.7 puan daha ek zam yapılması gerekecek. Aynı şekilde TÜİK'in enflasyonu dikkate alınıp zammın yüzde 18 civarında tutulması halinde halen 6 bin lira aylık alan emekliler ocakta 7 bin 80 lira, halen 7 bin lira alanlar da 8 bin 260 lira aylıkla hayat pahalılığına karşı yaşam mücadelesi verecekler.

Emekli öğretmenler isyan ediyor

30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Saadet Karaman, “Yıllarca ülkenin çocuklarını yetiştirmiş benim gibi milyonlarca öğretmenin 7 bin, 7 bin 500 lira gibi emekli aylığıyla geçim sorunu yaşaması, ülkem adına çok üzücü. Bizlere yıllarca asgari ücretin altında zam verilmesi hem onurumuzu kırıyor hem de asgari ücretin yol açtığı fahiş zamlar karşısında savunmasız bırakıyor” dedi.