Macaristan’dan AB’ye sert tepki: Atom bombası atılması anlamına gelir

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasının Macar ekonomisine atılan bir "atom bombası" anlamına geleceğini söyledi ve Avrupa Komisyonu'nun mevcut teklifini desteklemeyeceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği’nin Rus petrolünü de yaptırım kapsamına alma girişimine Macaristan’nda sert tepki geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’dan petrol ithalatını yasaklayan mevcut önerisinin Macar ekonomisine atılan bir “atom bombası” anlamına geleceğini söyledi ve yaptırım paketini mevcut haliyle desteklemeyeceklerini belirtti.

Orban, Macaristan’ın çıkarlarını karşılayacak yeni bir öneri gördükleri takdirde müzakereye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

‘1 YIL YETMEZ, AKILLICA DEĞİL’

Orban, Macaristan’ın yaklaşık yüzde 65’i Rus petrolüne dayanan mevcut sistemini dönüştürmek için 5 yıla ihtiyacı olduğunu, 1 yılın yeterli olmadığını, rafineri ve boru hatlarına büyük yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna’da şu an savaş yaşanırken, 4-5 yıl sonrası için bu ölçekte yatırım yapmanın akıllıca olup olmadığını da sorgulayan Orban, “AB ile karşı karşıya gelmek değil, işbirliği yapmak istiyorum ama bu ancak bizim çıkarlarımızı hesaba katmaları halinde mümkün” ifadelerini kullandı.

RUS PATRİĞİN KARA LİSTEYE ALINMASINA DA İTİRAZ

Macaristan’ın Komisyon’dan yeni bir teklif beklediğini söyleyen Orban ayrıca, Macaristan’ın Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri Patrik Kirill’in kara listeye alınmasını, bunun bir “dini özgürlük meselesi” olduğu için desteklemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Orban, Macaristan’ın komşu Ukrayna’ya herhangi bir silah göndermeme konusundaki tutumunu da yineledi, böylesi bir sevkiyatın etnik Macarların yaşadığı batı Ukrayna’da Rus saldırıların hedefi haline geleceğini söyledi.

ÜYELERDEN İTİRAZLAR VAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya'ya yönelik petrol ambargosu teklifini Avrupa Parlamentosu’na sunarken, “deniz yolu ve boru hattıyla taşınan, ham ve işlenmiş tüm Rus petrol ürünlerine tam bir ithalat yasağı olacak” ifadelerini kullanmış, bazı üye ülkelerden teklife itirazlar gelmişti.

Rus petrolüne bağımlılık oranı yüksek Macaristan ve Slovakya gibi ülkelere 2023 sonuna kadar muafiyet verileceği söylense de bu sürenin uyum için yeterli olmayacağı itirazları geliyor.

Öte yandan, başka ülkeler de muafiyet istiyor. Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Çekya’nın da taslağa itiraz ettiği belirtiliyor.

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