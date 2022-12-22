Mahkemeden Koza Altın’a iyi haber: İzmir Belediyesi’nin açtığı dava reddedildi

Koza Altın'dan KAP'a yapılan açıklamada, İzmir Belediyesi'nin Çukuralan Altın Madeni İşletmesi'nde kapasite artırım projesine ilişkin ÇED olumlu kararına açtığı davanın reddedildiği, karar kapsamında madencilik faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi üçüncü kapasite artırımı projesine ilişkin madencilik faaliyetlerinin mevzuatlara uygun şekilde devam ettiğini belirtti.

Şirketten Yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vermiş olduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali talebiyle açılan davanın reddedildiğini bildirildi.

ÇEVRE ETKİ DEĞERLERİNİN UYGUN OLDUĞU BELİRTİLDİ

KAP’ta şu ifadeler yer aldı;

“Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi üçüncü kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vermiş olduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali talebiyle açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2021/1013 E. No’lu dosyası üzerinden görülmüştür.

Şirketimize tebliğ edilen İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2021/1013E., 2022/2056 K. sayılı gerekçeli kararı ile; “Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi”ne ilişkin verilen dava konusu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının hukuka ve çevre etki değerlerine uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Mevcut durumda, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesine ilişkin ilgili mahkeme kararına binaen ÇED Olumlu kararı kapsamında madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir”

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