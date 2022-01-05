Maliyetlerimiz döviz onlar da TL’ye dönsün

Döviz satma mecburiyetine ihracatçılardan itiraz geldi. İhracatçılar alınan kararın yeniden incelenmesi gerektiğini savundu.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi sonrasında rekorlara imza atan ve Türkiye ekonomisinde büyümeyi sırtlayan ihracatçılar 2021'de yüzde 32.9 artışla 225.4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ancak ihracatçılar verilerin açıklandığı gün devreye giren döviz bozdurma kararına itiraz etti. Alınan karar ile ihracat bedelinin yüzde 25'inin, düzenlendiği tarihteki kur üzerinden TCMB'ye satılması öngörülürken, kararın ani alınması ve mecburiyetin, özellikle kurun volatil olduğu günlerde şirketlere zarar yazacağı belirtildi. Henüz uygulama esaslarının netleşmediğini anlatan temsilciler, özellikle iç piyasada devam eden döviz üzerinden ticaretin de şirketleri ve sektörleri zora sokacağına dikkat çekti.

İhracatçı şirketlerin işçilik dışında başta hammadde olmak üzere pek çok maliyet kalemine iç pazarda da dolarla ödeme yaptığını anlatan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, önce buradaki ticaretin de TL'ye dönmesi gerektiğini aktardı. “Benim aylık olarak ödemelerim var zaten. Kumaşçı bana dolarla satıyor. O zaman onun da TL olması lazım. Kararın bir daha incelenmesi lazım. Şu anda herkes dolar kullanıyor. Bu defa bir de dövizin yüzde 25'ini bozdurduğumda kayıp yaşamış oluyorum” değerlendirmesini yapan Gültepe, girdilerin de TL'ye dönmesi gerektiğini anlattı.

Takvime bağlanmalıydı

TOBB Hazır Giyim Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Aslında böyle bir karar olmasını istemiyoruz. Firmaların döviz yükümlülükleri döviz ödemeleri gibi durumlar var. O dövizi bozdurmak zorunda olmanız, hele de volatil bir ortam varsa zarar da yazabilir. Belli bir takvime bağlanabilirdi ” diye konuştu.

Mecburiyet doğru değil

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ihracatçının aynı zamanda hammadde ithalatçısı olduğunu belirtti. Güleç, “Bizim dünya ticaretinden pay almamız lazım. Bu tip durumlarla uğraşmamamız lazım diye düşünüyorum. Zaten ihracatçı parayı bozduruyor. Bunun bir mecburiyet olması doğru değil” dedi.