Marketlerde yeni dönem

Zincir marketlere kağıt, bez çanta, file bulundurma zorunluluğu getirildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenirken, zincir market ve mağazalara kağıt, file, bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldı. İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler, Bakan Murat Kurum’un imzasıyla uygulamaya alındı.

KAĞIT, FİLE, BEZ ÇANTA ZORUNLULUĞU

Buna göre, plastik poşet fiyatları, 25 kuruşta sabitlendi. Ayrıca yeni yılla birlikte artık zincir market ve mağazalar, plastik poşetlerin yanında kağıt, file, bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanından bulundurmak zorunda olacak.

Söz konusu ekipman, müşterilerin görüp, kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler, bu ekipmanı talep edenlere ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak. (DHA)

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