Mas-Daf sendika üyesi 100 işçiyi işten çıkardı

Birleşik Metal-İş sendikası Düzce'de Mas-Daf şirketinin bugün sendika üyesi yaklaşık 100 işçiyi işten çıkardığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası Düzce’de pompa ve yangın söndürme sistemleri üreten Mas-Daf şirketinin bugün itibariyle fabrikadaki sendika üyesi yaklaşık 100 işçiyi işten çıkardığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, 2010'da da şirketin 112 işçiyi tazminatsız olarak işten çıkardığı belirtildi.

Mas-Daf'da 2021'in Eylül ayında Bakanlık tarafından tescillenen yetkinin hala yerel mahkeme aşamasında sonuçlanmayı beklediğini belirten Birleşik Metal-İş, bu sabah işçilere önce fabrikanın tatil ilan edildiğini ardından fabrikada çalışan tüm işçilerin işten çıkarıldığı mesajlarının gönderildiğini duyurdu.

Sendikaya göre Mas-Daf işçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan yetki tespitine işveren tarafından yapılan itirazın geri çekilmesi ve sendika ile toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması için taleplerini dile getiriyorlardı.

‘YASALAR İŞVERENİ KORUYOR’

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada, “Düzceli işçileri köle yerine koyarak bunca yıl kötü koşullarda çalıştıran Mas-Daf patronu sadece yasal haklarını kullandıkları için gözünü bile kırpmadan 100 işçiyi bir kez daha açlığa terk etmiştir” ifadeleriyle işten çıkarmaya tepki gösterdi.

Açıklamada ayrıca “Mas-Daf'da bugün yaşananlar bir kez daha gösteriyor ki, ülkemizde yasalar sadece işverenleri koruyor. Mas-Daf işçileri haklıdır” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir Bulgaristan'da 2 Ekim'de erken seçim yapılacak