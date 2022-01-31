Matematik bilen TL’yi tercih etmez

Ekonomist Güldem Atabay, “Enflasyonun en az %55’lere kadar çıkacağı bir ortamda %14 politika faizi ile oluşan derin negatif reel faizde matematik bilen kimse TL’yi tercih etmez” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kamuoyu araştırmasında, katılımcılara “Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer” sorusu yöneltildi. Bu soruya 8 farklı cevap verildi:

– Güvenilir: Yüzde 61.1

– Dürüst: Yüzde 53.5

– Devlet işleyişini iyi bilen: Yüzde 45.2

– İttifakları bir arada tutabilen: Yüzde 41.1

– Adil olabilen: Yüzde 34.0

– Parlamenter sistemi savunan: Yüzde 32.9

– Yolsuzlukla mücadele edebilen: Yüzde 32.5

– Ekonomiden anlayan: Yüzde 29.9

Millet İttifakı'na oy verenlere “Hangi isim seçilirse başkanlık sistemindeki gücü bırakarak eski parlamenter sisteme geçmeyi sağlar” sorusu yöneltildi. Yanıt verenlerin yüzde 60.6'sının ‘Kılıçdaroğlu' dediği görülüyor. AKP seçmenin yüzde 22'si, MHP'ye oy verenlerin yüzde 32'si de ‘Kılıçdaroğlu' diyor. Bu seçmen Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi de düşünüyor.

‘ATATÜRKÇÜYÜM' DİYENLER ARTTI

Araştırmaya katılanların kendisini nasıl tanımladığına ilişkin dağılım incelendiğinde ise Türkiye'de son 7 yılda kendisini “Türk milliyetçisi, muhafazakar, dindar ve Kürt milliyetçisi” olarak tanımlayanların oranı ile bu tanımlamaların siyasi tercihlere etkisinin azaldığı görüldü. 1980 ile 2000 arasında doğanların siyasi tercihlerinin hızla değiştiği ortaya çıktı. Araştırmanın bir çarpıcı sonucu da kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanların sayısının yıllar içinde önemli oranda artması.

Övünülecek bir durum değil

Ekonomist Güldem Atabay, Merkez Bankası'nı devreden çıkaran bir ekonomi modelinin yabancı yatırımcı tarafından nasıl karşılanacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Dünyanın hiçbir yerinde enflasyonu bu kadar yüksek bir ülkenin merkez bankasının devre dışı bırakılmasıyla, başka ifadeyle para politikasının olmayışıyla övünülmez. Gülerler ve yatırım gelmez. Nebati Londra toplantılarında gerçekle yüzleşecektir.”

Liralaşmadan ne kast edildiğini anlamak zor

– TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıkladığı ‘liralaşma stratejisi'ne de değinen Güldem Atabay, “Liralaşmadan ne kast edildiğini anlamak zor. Türkiye'de tasarruf yapanların Türk Lirası tutmasının teşvik edilmesi, toplam mevduatlar içinde TL'nin payının artırılması TL'de istikrar ve güven sağlamaktan geçiyor. Bunun yolu da elbette öncelikle sürdürülebilir seviyede düşük enflasyon oranı elde etmek. Diğer makroekonomik politikalarla destekleyerek güven ortamını sağlamak. AKP ekonomi yönetimi içinde özellikle 2018 kur krizinden bu yana böyle politikalar izlenmiyor” ifadelerini kullandı.