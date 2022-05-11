MB’ye müdahalenin sonucunu görmek için Türkiye’ye bakın

Türkiye, dünyaya “Merkez Bankası’na politik baskı nasıl enflasyonun kontrolsüz yükselmesine yol açar”ı gösteren vaka örneği oldu.

Özlem Ermiş BEYHAN

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London Business School profesörü Richard Portes, bir ülkede merkez bankasının politik bir müdahale altında olmasının sonuçlarını görmek isteyenin Türkiye ekonomisinin bugün düştüğü duruma bakmasının yeterli olduğunu söyledi.

Dünya ekonomileri enflasyon ve durgunluk endişesi yaşarken merkez bankaları para politikalarının ancak güvenilir bir yönetim altında etkin kullanılması ile yönetilebilecek bu süreçte başrol oyuncuları haline geliyor. Son olarak New York Times'ta yer alan bir yazıda Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina odağa alındı. Savaştan ülke ekonomisini batırmadan geçiren “merkez bankacılığının parlayan yıldızı” olarak tanımlandı.

ACI SAPTAMA

Yazıda açıklamalarına yer verilen London Business School'dan profesör Richard Portes, Nabiullina'nın bu süreçte politik olarak zor olsa da yapması gerekeni yaptığını belirterek Türkiye açısından çok acı olan şu saptamayı yaptı: “Eğer bunun tam tersi yapıldığında neler olabileceğini görmek istiyorsanız Türkiye'ye bakmanız yeterli. Yıllardır merkez bankasının politik bir müdahale altında olmasının enflasyonu nasıl azdırdığını Türkiye'ye baktığınızda görebilirsiniz. Bu ay enflasyon oranı Türkiye'de yüzde 70'e ulaştı.”

Merkez bankası ülkenin kilit beyni oldu

Rusya'da yaptırımların gölgesinde ülkenin merkez bankasını yöneten 58 yaşındaki Elvira Nabiullina, New York Times'ta yer alan yazıda attığı agresif adımlarla övüldü. Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Doğru adımlarla ülkeden çok daha fazla para kaçmasını engelledi, piyasadaki paniği önleyerek bankacılık sisteminde olası bir çöküşün önüne geçti.” Yazıda bütün bu başarıların ardında MB Başkanı'na duyulan güvenin olduğu ifade edildi ve Rusya Merkez Bankası'nın saygın ekonomistlerle sıkı bir ilişki kurarak ülkenin kilit ekonomik beyni olarak görülmeye başlandığı vurgulandı.