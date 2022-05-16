McDonald’s 30 yıl önce girdiği Rusya pazarından resmen çıkıyor

McDonald's 30 yıl sonra Rusya'daki mağazalarını satarak çıkış sürecini başlattı.

Sozcu.com.tr

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McDonald’s Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından 30 yıl önce girdiği Rus piyasasından mağazalarını satarak çıkmak için süreci başlattığını açıkladı.

Mart ayında McDonald’s, Puşkin Meydanı’ndaki simgesel mağazası dahil olmak üzere Rusya’daki tüm mağazalarını kapatma kararı almıştı. Ayrıca şirket Ukrayna’daki restoranları da kapattı. Bu kesintiler McDonald’s’a son çeyrekte 127 milyon dolara mal oldu.

ONBİNLERCE KİŞİ ÇALIŞIYOR

McDonald’s Mart ayında, ülkedeki kepenk kapatma operasyonlarına rağmen 62 bin Rus çalışanına ödeme yapmaya devam edeceğini söylemişti. Bu personel maliyetleri ile kiralama ve malzeme ödemeleri şirkete 27 milyon dolara mal oldu. Yiyecekler ve kurtulması gereken diğer maddelerin maliyeti ise 100 milyon dolar oldu.

Şirket şimdilik kendine yerel bir alıcı ararken binlerce çalışanın maaşlarının ödenmeye devam edip etmeyeceği de merak konusu. Uluslararası şirketlerin Rusya’dan ayrılmasının halihazırda sıkışık olan Rusya ekonomisine işsizlik konusunda baskı yapması da bekleniyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Şirket satılırken logoların ve markanın da tamamen kaldırılması planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Ukrayna savaşının neden olduğu insani kriz ve öngörülemez bir işletme ortamı oluşması McDonald’s’ın Rusya’daki faaliyetleri sürdürmenin makul olmadığına karar vermesine neden oldu” ifadesi yer aldı.

McDonals CEO’su Chris Kempczinski ise çalışanlarının ve yüzlerce Rus tedarikçisinin McDonald’s’a olan bağlılığı ve sadakati nedeniyle ayrılmanın zor bir karar haline getirdiğini söyledi.

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