Meclis’te Varlık Fonu tartışması! ‘Eti, sütü, çayı bedava mı verdiniz?’

Türkiye Varlık Fonunun 2020 yılı hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon yönetimine yönelik kritik eleştiriler yapıldı. İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Fon’un Merkez Bankası'nın 84 milyar liralık rezervine ortak olduğu ve 4 yılda 350 milyar lira borçlandığı iddiasında bulundu. CHP’li Süleyman Girgin de, Fon'un borcunun 1.6 trilyon liraya çıktığını belirtirken Fon’a geçen kamu kurumlarının zarar ettiğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Varlık Fonuna devredilen kamu kurumlarının her birinin zarar etmeye başladığını belirtirken, bu şirketlerin bir yıllık ticari zararının 103 milyon lira olduğunu söyledi.

Zararın gerekçesinin açıklanmasını isteyen Girgin, “ÇAYKUR zarar etmiş, çayı mı ucuz içtik? BOTAŞ zarar etmiş, doğal gazı mı ucuz tükettik? TEDAŞ zarar etmiş, elektriği mi bedava kullandık? TCDD zarar etmiş, trenlere bedava mı bindik? PTT zarar etmiş, pulsuz mektup mu gönderdik? Et ve Süt Kurumu zarar etmiş, sanki 10 liraya et yedik?” diye sordu. Girgin, “Bu kurumlar zarar etmedi, hortumlanarak boşaltılıp halkın zarar hanesine özellikle yazdırıldı. Bunun maliyeti de vatandaşın cebinden elektriğe, doğal gaza, suya, ekmeğe zam olarak çekip alınıyor” dedi.

FON NE YAPTI, KRİZİ Mİ ÖNLEDİ?

İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da büyük iddialarla kurulan TVF'nin Türkiye'nin ekonomik kriz içerisine düşmesine engel olamadığını, krizin önlenmesi konusunda da bir katkı sağlayamadığını belirtti. Yılmaz, “Varlık Fonu krizde ne yaptı? Daha kötü olacaktı da onu mu önledi?” diye sordu.

Yılmaz, TVF'nin denetim raporlarında Fon'un Merkez Bankasının 84 milyar liralık rezervine ortak olmuş gibi göründüğünü belirtirken, Fon ile Merkez Bankası arasındaki rezerv ilişkisinin açıklanmasını istedi.

Yılmaz, Fon’un 1 trilyon 586 milyar lira kısa vadeli borcu olduğunu, 2020 yılında bu borçlara 635 milyar lira eklendiğini belirtirken toplam 1.9 trilyon liraya yaklaşan Fon borcunun 350 milyar dolara karşılık geldiğine dikkat çekti.

ERMUT, BİLGİ VERMEDİ

TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut, kurum zararlarına ilişkin bilgi vermezken borçlanmalardaki büyük artış ile Merkez Bankası rezerv ilişkisinin Fon bünyesinde bulunan özellikle kamu bankalarından kaynaklandığını söyledi.

Kamu bankalarının mevduatlarındaki artışın Fonun mali yapısına borç olarak yansıdığına işaret eden Ermut, aynı şekilde bu bankaların Merkez Bankasında bulunan rezervlerinin TVF'nin mali tablolarına da yansıdığını anlattı.

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