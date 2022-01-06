Medikal krizine 18 ay sonra çözüm

Yaklaşık iki senedir kamudan tahsilat yapamayan tıbbi cihaz sektörünün 2021 Eylül'e kadar borçları ödenmeye başladı. Geri kalan alacakların vadesi 90 güne düşürüldü. Kamudan alacakların 11 milyar TL'yi aşması bazı ameliyatların durmasına kadar çeşitli sorunlar yaratmıştı.

Gamze BAL

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Ameliyatların durmasına, bazı hastanelerde serum bile bulunamamasına kadar varan tıbbi cihaz sektörünün alacak sorunu, 18 ay sonra çözülmeye başladı.

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Daşcı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini, 2021 Eylül’e kadar borçların ödenmeye başladığı bilgisini verdi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Daşçı, “2021 bitmeden toplam 3 milyar TL ödeme yapılmıştı. Şimdi ise kamu hastanelerine 8 milyar TL, üniversite hastanelerine ise 3,5 milyar TL ödeme yapılmaya başladı” dedi.

Halihazırda 2021 Eylül’e kadar olan borçların ödenmeye başladığının bilgisini veren Daşçı, yapılan ödemelerle tıbbi cihaz alanında kamuda alacakların 90 güne, üniversite hastanelerinde ise 180 güne düşürüldüğünü aktardı.

ARALIK İTİBARIYLA 11,5 MİLYAR TL’LİK ALACAK VARDI

Tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve ilaç firmalarının yaklaşık 2 senedir kamudan tahsilatta güçlük çektiklerini anlatan bazı sektör temsilcilerine göre, vadesi geçen alacakların toplamı 2021 Eylül itibarıyla 6 milyar liraya ulaşmıştı.

Bazı sektör temsilcilerine göre bu tutar 2021 Aralık itibarıyla en az 11,5 milyar TL’ye ulaştı.

‘AMELİYATLARDAKİ SIKINTI SÜRÜYOR’

Tıbbi cihazcıların 18 aydır biriken tahsilatlarını alamamasının üzerine bir de kur krizi eklenince ortopedi ve beyin cerrahi alanındaki malzeme satışları durmuş, bu da bazı hastanelerde bu iki alandaki ameliyatların durmasına yol açmıştı.

Öte yandan, 2021 Aralık başı itibarıyla bazı hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalar için serum seti dahi bulunamıyordu. Bu krizin bağırsak ve mide ameliyatlarına da sıçrayabileceğine işaret edilmişti.

Son durumu sorduğumuz Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, sorunun genel cerrahi alanındaki ameliyatlara sıçramadığını ancak ortopedi ve beyin cerrahi alanındaki sorunların devam ettiğinin bilgisini verdi.

Uğur, ödemelerin yapılmasıyla bu sorunun çözülmeye başlayacağını, ancak firmaların kurdaki oynaklığın sürmesi nedeniyle fiyatlama yapmakta zorlanmaya devam etmesinin sorun oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.

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