Memur ve emekli memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı için heyecanlandıran açıklama

Memur, emekli memur maaş zammı için ikinci altı ayın son enflasyon verisi beklenirken, 5 ayda ortaya çıkan tablo ile oran belli oldu gibi. Memur zammı oranı enflasyon farkı ve yüzde 8’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 18.6 düzeyinde kalabilir ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaşı için çalışma yapılacağını duyurdu.

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Memur ve emekli maaşı 2023 yılı itibariyle zamlanacak. Maaşlarını yettirmek için uğraş harcayan memur ve emekliler yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak merak ediyor. Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur ve memur emeklileri yüzde 18.6 oranında ufak bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.

MEMURA OCAK ZAMMI YÜZDE 18.6

TÜİK’e göre temmuzdan bu yana geçen 5 ayda tüketici fiyatları yüzde 14.05 arttı. Temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 7 zam yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı hesap yöntemine göre, memur ve memur emeklisinin geride kalan 5 ay için yüzde 6.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Maaş ve emekli aylıklarının gerçek hayat pahalılığını ölçmeyen TÜİK enflasyonu karşısında bile eridiğini gösteren bu fark hemen değil, yeni yılda yapılacak toplu sözleşme zammıyla birlikte ödenecek. Aralıkta enflasyonun, yüzde 3 artması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 17.5’e yükselecek. Böylece memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 9.8’e çıkacak. Memur ve emeklisi, enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 18.6 düzeyinde kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 17.5 oranında zam yapılacak.

ERDOĞAN’DAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladığı basın toplantısında memur ve emekli maaşı hakkında da konuştu. Konuşmasının satır başları şu şekilde;

– Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.

– Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik. Bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırmıştık. Temmuz ayında yeni düzenlemeyle asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkardık.