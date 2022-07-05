Memur zammı ne kadar? Memur zammı sonrası yeni maaşlar ne kadar?

Haziranda yıllık TÜFE yüzde 78,62’ye çıktı. Tüketici fiyatları 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu. Buna göre, memur zammı yüzde 41,69 olarak belirlendi.

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TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 5 milyon memur ve 13.5 milyon emekliye yapılacak zam da belli oldu. İşte memur, emekli zam oranı ve yeni maaşlar…

MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklisi yüzde 41,69; SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

MEMUR ZAMMI SONRASI YENİ MAAŞLAR NE KADAR?

Maaş hesaplarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardım ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve yardımı ödeneği hesabında olup, çalışmayan eş ve 2 çocuk sahibi (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.