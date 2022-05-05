Memur zammı ve emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı oranı belli oldu mu?

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında enflasyon farkı oranında zam alacak. Henüz Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmamasına rağmen, şimdiden 24,2 enflasyon farkı oluştu. Gelecek iki ayda enflasyon yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30'a çıkacak.

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Memur ve emeklilere ilki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor. Emekliler ile memurlar geçim dertlerinin bir nebze azalması için temmuz zammı haberini dört gözle bekliyor. Gelecek ayların verileri henüz açıklanmadı ancak emeklinin ve memurun temmuz zammı yüzde 30’u aşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71 artış gösterdi. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 2 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 35'i aşacak.

TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 35'İ AŞABİLİR

İlk 4 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi mayıs ve haziran aylarını kapsayan enflasyonu bekliyor. Önümüzdeki 2 ayda TÜFE yüzde 6'da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30’u aşacak. Olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 7.5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 30 gerçekleşirse bu kesime yüzde 22.5'lik enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt yüzde 30 zam yapılacak.

Nisan başında doğalgaz ve elektriğe zam geldi. Akaryakıt zamları da durmak bilmiyor. Bu zamlar enflasyonu yükseltmeye devam edecek. Ramazan ayında tüketim artışı kaynaklı fiyat artışları da bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve maaş zammının yüzde 30'u aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 69,97 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5’lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 24,2 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.