Memurun, emeklinin gözü enflasyonda olacak

Bugün açıklanacak rakamlarla maaşlar belirlenecek. Art arda gelen zamlar sonrası hayat pahalılığıyla mücadelesi zorlaşan milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü, bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerinde olacak. Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte son 6 aylık TÜFE belirlenecek ve buna göre zam yapılacak.

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İTO %9.65 BELİRLEDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yaptığı açıklamada İstanbul'da perakende fiyatların aralık ayında yüzde 9.65 arttığını duyurdu. Şu ana kadar yapılan hesaplamalarda İstanbul'daki artış Türkiye genelindeki fiyat artışıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ekonomistlerin tahminleri de aralık ayında TÜFE'nin ortalama yüzde 9-10 civarında artacağı yönünde oluştu. TÜİK, aralık ayı TÜFE oranını yüzde 9 olarak gösterirse, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 20.42'ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59'a çıkacak.

Bu durumda eski SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına Ocak 2022'den itibaren yüzde 20.42 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı da bin 627 liradan bin 959 liraya çıkacak.

Ek zam verilmezse maaşlar eriyip gider

Aralık enflasyonu yüzde 9 gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 17.42 oranında enflasyon farkı alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 5 de normal sendika zammı verilecek. Toplam zam yüzde 22.42 olacak. Ancak hem SGK emeklilerine hem de memur ve memur emeklilerine verilecek bu zamlar, yüzde 50'leri aşan gerçek enflasyonun altında kalacak. Hükümet daha önce yaptığı açıklamalarda memur ve memur emeklileri için ek zammın söz konusu olduğunu açıklamıştı. Tüm emekliler için bu yapılacak mı henüz bilinmiyor.