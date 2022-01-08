Memurun kampına yüzde 30 zam

Yaz tatilini kamu kampında geçiren 4 kişilik bir ailenin 12 günlük kamp masrafı 2 bin 982 liraya çıktı. Kreşlerin aylık ücreti de çocuk başına 345 lira oldu.

Erdoğan SÜZER

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Yeni yılda maaşlarına yüzde 7.5 zam verilen memurun kamp, sosyal tesis, kreş ve spor tesislerine şubat ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre, kamu kamplarında günlük yemek ücretinin üst limiti kişi başına 29 liradan 37.70 liraya, günlük konaklama ücretinin üst limiti de 11 liradan 14.30 liraya çıkarıldı.

KLİMALI ODAYA İLAVE ÜCRET

Donanımı ve imkanları daha düşük olan kamp ve sosyal tesislerde 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri dışında konaklayan memurlardan ise günlük kişi başına yemek için 24.80 lira, konaklama için de 11.10 lira ücret alınacak. Buzdolabı, televizyon ve klima bulunan kamp odalarından alınacak günlük ilave ücret de 7 liradan 9.10 liraya yükseltildi. Zamlardan sonra kamu kamplarından yararlanıp tatil yapan 4 kişilik bir memur ailesinin 12 günlük tatil masrafı 2 bin 982 liraya çıktı.

MİSAFİRHANENİN GÜNLÜĞÜ 19 TL

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 18.9 lira oda ücreti alınacak. Geçen yıl bu ücret de 14.50 liraydı. Verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli de tespit edilebilecek. Geçici görevlilerle denetim elemanlarından alınacak oda ücreti yüzde 50 artırımlı olacak.

KREŞ ÜCRETİ 345 TL OLDU

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 264 liradan yüzde 30.7 zamla 345 liraya yükseltildi. Bu ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmaması halinde, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit edebilecek. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına alınacak ücret de 18 liradan 23.50 liraya yükseltildi.

SPOR HİZMETİ FİYATLARI DA ARTIRILDI

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak; spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 10 lira yerine bu yıl 13 lira alınacak. Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde ise kişi başına en az 18.90 lira tahsil edilecek. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına alınacak ücret de 18 liradan 23.50 liraya yükseltildi.