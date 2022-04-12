Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ihracatçılarla görüştü

Reuters'in aktardığına göre, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracat fx gelirlerinin %25'inin TCMB tarafından satın alınması uygulamasında oranın %40'a çıkarılmasının planlandığı konusunda ihracatçıları bilgilendirdi.

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ihracatçılar ile gerçekleştirdiği toplantıda, ihracatçıların döviz gelirlerinin %25’inin TCMB tarafından satın alınması uygulamasında ‘oranın %40’a çıkarılmasının planlandığını’ söyledi.

Kavcıoğlu TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Reuters’a bilgi veren toplantı katılımcıları, döviz gelirlerinin TCMB tarafından satın alınmasına ilişkin oranın yükseltilmesi konusunda TCMB ile görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Bilgi sahibi bir kaynak, Kavcıoğlu’nun toplantıda ilgili oranın “%40 çıkarılmasının planlandığını” söylediğini belirtirken, süreç ile ilgili değerlendirmelerin de devam ettiğini söyledi.

Kavcıoğlu ayrıca ihracatçılara Eximbank aracılığı ile sağlanan ve piyasa koşullarına göre çok daha uygun maliyet sunan kredilerin genişletileceği bilgisini de verdi.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

“GÜÇLÜ TL İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Toplantıya katılan bir ihracatçı Reuters’a yaptığı açıklamada, “(%25’lik oranın) Biraz daha yükseltilmesi ile ilgili bir çalışma yapıldığı söylendi. İhracatçılar da kendi görüşlerini söyledi. ‘Güçlü TL için gerekeni yapacağız’ diye Merkez Bankası’nın birtakım yorumları oldu. Kesinleşmiş bir oran yok. Bir istişare yapıldı” diye konuştu.

Diğer katılımcı ise, “Kavcıoğlu ihracat gelirlerinin satın alınmasında oranın %25’ten %40 çıkarılmasının planlandığını belirtti. Toplantıda oranın yükseltileceği konusunda net bilgi verildi ancak çalışmaların devam ettiği, %40 konusunda çalışmalara göre nihai kararın verileceği bilgisi de verildi. Oran konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu” dedi.

Ek olarak, katılımcı “(Kavcıoğlu) Ayrıca toplantıda TCMB’nin Eximbank aracılığıyla ihracatçılara sağladığı kredilerde belirgin artışlar yapacağının da bilgisini verdi” şeklinde konuştu.

GÜLLE: BİRÇOK KONUYU İSTİŞARE ETTİK

Reuters, ekonomi yönetiminin, TCMB tarafından yıl başında uygulamaya alınan ihracatçı dövizlerinin rezervlere satın alması uygulamasındaki mevcut %25 olan oranın %50’ye kadar yükseltilmesini değerlendirildiğini belirtmişti.

Merkez Bankası Ocak ayının ilk günlerinde devreye aldığı uygulama talimatı ile ihracat döviz gelirinin dolar euro ve sterlin cinsi olanların ihracat bedelinin %25’i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmasına karar vermişti.

Gülle toplantı sonrası Twitter paylaşımında yılın ikinci istişare toplantısını bugün gerçekleştirdiklerini belirterek, “Birlik başkanlarımızın da katıldığı toplantıda 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri olmak üzere birçok konuyu istişare ettik” dedi.

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