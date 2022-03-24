Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan gıda, enerji ve turizm açıklaması

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında gıda, enerji ve turizm konularında açıklamalarında bulundu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, düzenlenen yatırımcı toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantı katılımcılarının verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetin yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrettiğini belirtti. Kavcıoğlu, cari dengeye ilişkin beklentilerdeki sapmanın tamamen enerji fiyatlarındaki yüksek artışlardan kaynaklandığını ileri sürdü.

‘TURİZMDE RİSKLER ORTAYA ÇIKTI’

Kavcıoğlu şunları söyledi:

“Yakın dönemde turizm gelirleri üzerinde bölgesel çatışma kaynaklı riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde.

Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip edilmekte. Petrol fiyatları yüksek oynaklık göstermekte; TÜFE üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkileri de izleniyor.”

‘ARZ SORUNLARI GIDA FİYATLARI İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİR’

Temel gıdada KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin etkisinin şubatta TÜFE’ye yansıdığını belirten Kavcıoğlu, mart ayında da etkinin devam edeceğini ancak olası arz problemlerinin önümüzdeki dönemde gıda fiyatları üzerinde risk teşkil edeceğini ifade etti.

Kavcığlu ayrıca yönetilen/yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatlarının da tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdığını belirtti.

‘DEZENFLASYONİST SÜRECİN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ’

“Finansal istikrar için atılan adımları kararlıkla sürdüreceğiz” diyen Kavcıoğlu ayrıca, “Baz etkilerin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşünmekteyiz. TCMB’nin liralaşma stratejisi çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadedeki hedef finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacak.” ifadelerine yer verdi.

Rezervlerle ilgili de konuşan TCMB Başkanı rezervlerin son dönemde istikrarlı seyir izlediğini belirterek “Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. TCMB kararlıkla rezevlerini güçlendirmeye devam edecek” diye konuştu. (REUTERS)

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