Merkez Bankası da kurdaki artıştan şikayetçi

Merkez Bankası’nın ‘İthal Girdi Yoğunluğu ve Enflasyon’ raporunda ithal girdi kullanımı yüzde 10’un üstünde olan ürünlerdeki fiyat artışlarının yüzde 90’a çıktığı belirtildi.

Erdoğan SÜZER

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Enflasyonla yeterince mücadele etmediği için eleştirilen Merkez Bankası, topu frenleyemediği döviz kuruna attı. Merkez Bankası, ithal girdi yoğunluğu yüzde 10'un altında olan ürünlerde enflasyonun yüzde 35'lerde kalmasına karşın yüzde 10'un üzerinde ithal girdi kullanılan ürünlerde yüzde 90'lara dayandığını açıkladı.

YÜKSEK ARTIŞ

Merkez Bankası, enflasyon raporunda yer alan ‘İthal Girdi Yoğunluğu ve Enflasyon' isimli çalışmasında kur artışıyla aşırı pahalanan ithal ürünlerin enflasyona etkisini analiz etti. İthal ürün maliyetlerinde yaşanan yüksek artışların ithal yoğunluğu düşük ve yüksek ürünler arasında büyük farklar yarattığına işaret edilen raporda, “Nitekim Haziran 2022 itibarıyla ithal içeriği yüksek olan mal grubu ile hizmet grubu yıllık enflasyonları arasında 41 puanlık bir ayrışma söz konusudur” denildi. Raporda, ithal girdi yoğunluğunun eğitim, kira, haberleşme ve konaklama gibi hizmet kalemlerinde düşük olduğu belirtildi.

ÖNEMLİ AYRIŞMA

Merkez Bankası raporunda ayrıca, “Son dönem ithal ürün maliyetlerindeki artışlarla beraber, ithal girdi yoğunluğu yüzde 10'dan düşük olan kalemler ile geriye kalan kalemlerin enflasyonu arasında önemli bir ayrışma olmuştur. İthal girdi yoğunluğu eşik değerini yüzde 15 olarak aldığımızda ise özellikle gıda alt kalemlerinin eklenmesi ile grup enflasyonları arasındaki fark küçülmekle beraber hâlâ yüzde 25 civarlarındadır” tespiti yapıldı.

Türk Lirası değer kaybederken enflasyon da yükseliyor

TÜFE sepeti içindeki ağırlığı yüzde 12.8 olan mal ve hizmetlerin incelendiği raporda, ithal yoğunluğu yüzde 10’dan düşük kalemlerdeki enflasyon yüzde 38'lerde kalırken ithal yoğunluğu yüzde 10'dan yüksek kalemlerdeki enflasyon yüzde 90'a yaklaşıyor. Aynı şekilde, TÜFE sepeti içerisinde ağırlığı yüzde 41.6 olan mal ve hizmetler içinde ithal yoğunluğu yüzde 15'in altında olan kalemlerdeki enflasyon yüzde 65'lere ulaşırken, yüzde 15'in üstünde olan kalemlerdeki enflasyon yüzde 90'lar civarında kalıyor.