Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne?

Mart ayında enflasyonun yüzde 60'ı aşmasına ve gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen Merkez Bankası faiz kararı %14 seviyesinde sabit tutması yönünde olması bekleniyor. Merkez Bankası kur krizi yaratılmasına neden olan 500 baz puan indirimi sonrasında faizi yüzde 14’e çekti, ocak, şubat, mart aylarında faiz kararı sabit tutma yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz kararlılığı nedeniyle,

enflasyondaki yükselişe rağmen Merkez Bankası kur krizi yaratılmasına neden olan 500 baz puan indirimi sonrasında son üç aydır faizler sabit tutuluyor. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yılın dördüncü faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü Nisan ayı Para

Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit

bırakılacağı görüşünde.

Ocak’tan beri ilk kez Nisan ayına ilişkin PPK anketine yılsonundan önce faiz artışı beklentisi girdi. Yılsonu için tahmin veren toplam 8 katılımcıdan 3’ü artık TCMB’nin yıl bitmeden faiz artırmak zorunda kalacağını öngörüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz kararlılığı nedeniyle bugüne kadar enflasyondaki yükselişe rağmen faiz tepkisi verilmeyeceği yönünde beklenti vardı. TCMB, faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek %14’e çekmişti. Bu veri güncel enflasyona göre TL’nin eksi 47 puan negatif getirisi olduğu anlamına geliyor. Gevşeme döngüsü kur krizine sebep olarak dolaylı yoldan enflasyonun sert yükselmesine sebep olurken, Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını daha da körüklemişti. TCMB ise enflasyondaki yükselişe rağmen son üç toplantısında politika faizini değiştirmedi. Banka daha sonra faiz değişikliği yapabileceğine dair de sinyal vermedi. Goldman Sachs, Cuma günü yayımladığı raporunda bu hafta faizlerde bir değişiklik beklemediğini söyleyerek devam etti: “Türk yetkililerin dile getirdiklerine göre düşük faizleri tercih etseler de bizce enflasyon yükselmeye devam ettikçe ve cari hesapları dengesi bozulmaya devam ettikçe bir faiz indirimi olası değil.” Türkiye eğer ortodoks politikalar izliyor olsaydı şimdiye kadar yüksek miktarda faiz artırmış olacağını ve yetkililerin mevcut politikalardan geri döneceğine dair işaret görmediğini belirten Goldman Sachs raporu şöyle devam etti: “İleride TL üzerinde baskının devam etmesini bekliyoruz ve yetkililerin buna tepki vermesi gerekeceğini düşünüyoruz.” Goldman Sachs, bu tepkilerin döviz piyasasına müdahale ve yeni enstrümanlar şeklinde olmasını bekliyor.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ İLK KEZ ANKETE GİRDİ

Anketin yılsonu bölümüne katılan toplam 8 ekonomistin dördü TCMB’nin yılsonuna kadar faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini ve politika faizinin %14’te kalacağını tahmin ederken bir kişi %12’ye indirileceğini öngördü. Üç ekonomist ise liradaki baskı, yükselen enflasyon ve diğer merkez bankalarının faiz artırımlarının sonucunda TCMB’nin yön değiştirerek faiz artırmak zorunda kalacağını tahmin etti. Artış bekleyen üç kurumun yıl sonu politika faizi beklentileri %15, %20 ve %25 seviyesinde. Bazı ekonomistler ise TCMB’nin kararlarının öngörülemezliği sebebiyle son aylardaki anketlere katılmamayı seçiyor. Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL’nin 2021’de dolar karşısındaki kayıplarını %44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti.

BÜYÜMEDE SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

S&P, 2022 için küresel ekonomik büyüme tahminini de yüzde 4,2’den yüzde 3,6’ya düşürdü.

2022’de Türkiye için ortalama yüzde 55’lik enflasyon öngören S&P, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sene sonuna kadar yüzde 9,5’e indirmesini bekliyor.

Raporda dolar/TL tahminleri de yer aldı. S&P, dolar/TL’nin 2022’de ortalama 15,3, yıl sonunda 16,0 olmasını bekliyor.