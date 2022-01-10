Merkez Bankası’ndan 400 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla yapacağını açıkladığı TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin güncel takvimi açıkladı.

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TCMB’nin açıklamasına göre yarın ve haftaya salı toplam 400 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi düzenleyecek.

TCMB yarın 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar tutarında iki ihale gerçekleştirecek.

TCMB aynı şekilde 18 Ocak 2022’de de 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar tutarında 2 ihale gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2021 Aralık ayı sonunda TL mevduata yönelik önlemleri açıklarken “Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan TCMB aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek” demişti.

TCMB ise ilgili ihalelere 29 Aralık’ta başlamıştı. REUTERS

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